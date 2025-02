Steam Stealth Fest wystartował. To świetna okazja na zakup tańszych gier skradankowych. Sprawdź nasze typy

Jeśli jesteś fanem skradania się, to najnowszy festiwal na Steamie jest właśnie dla Ciebie. Podczas rozpoczynającego się właśnie Steam Stealth Fest możesz zdobyć wszak wiele ciekawych tytułów tego typu sporo taniej. Przeceniona została chociażby seria Assassin's Creed, Tom Clancy's, a nawet Far Cry 6. Obniżki na te tytuły sięgają nawet 80%. Okazje skończą się dokładnie 31 lipca.

Festiwal Skradanek Steam to świetna okazja dla osób, które przegapiły chociażby letnie wyprzedaże. Obniżki potrwają do 31 lipca 2023 r.

Jeśli tylko Wasz portfel nie świeci pustkami, zakradnijcie się na Steama między 24 a 31 lipca na Festiwal Skradanek. To okazja nie tylko do zdobycia tańszych gier, ale także ogrania zupełnie nowych wersji demonstracyjnych. Ponadto, platforma każdego dnia wyróżniać będzie nowe gry, wymagające od graczy osiągania kolejnych skradankowych celów. Wszystkie produkcje z kategorii 'stealth' znajdziecie pod TYM linkiem, my zaś wybraliśmy dla Was następujące, mamyh nadzieję, że ciekawe propozycje:

Źródło: Steam