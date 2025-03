Festiwal Nieskończonej Regrywalności na Steam - przegląd wybranych produkcji, w które można grać bez końca

Na platformie Steam właśnie rozpoczęło się kolejne wydarzenie, jakim jest Festiwal Nieskończonej Regrywalności. Jak sama nazwa wskazuje, tym razem będziemy mogli wybierać z setek gier, w których rozgrywka za każdym razem przebiega nieco inaczej lub można w nie grać bez końca ze względu na ich tzw. "grywalność". Spora część produkcji otrzymała niższe ceny, a wiele z tytułów możemy wypróbować przed samym zakupem z uwagi na obecność wersji demonstracyjnej.

Festiwal Nieskończonej Regrywalności to najnowsze wydarzenie na platformie Steam, które potrwa aż do 20 maja 2024 roku. Dzięki niemu nabędziemy wiele ciekawych produkcji, do których będziemy mieli ochotę wracać.

Na początku można wspomnieć o wersjach demonstracyjnych, ponieważ interesujących produkcji, które możemy wypróbować za darmo, jest całkiem sporo. Z pewnością na uwagę zasługuje gra Inscryption, która z pozoru wygląda na zwykłą "karciankę", natomiast na pewno zaskoczy nas pod niejednym względem (96% Steam, 8,6/10 Metacritic), kiedy zanurzymy się w jej mrocznej historii. Dobrze zapowiada się również turowa gra The Land Beneath Us (97%), w której będziemy zwiedzać losowo generowane lochy - szczególnie jeśli podoba nam się pixel artowy styl. Bardzo dobre opinie zbiera także Rabbit and Steel (98%), która sporo mechanik pożycza z gier MMO, jednak jest pełnoprawną grą z gatunku roguelike. Skupia się ona na walce z przeciwnikami, a samą rozgrywkę poprowadzimy ze znajomymi.

W przypadku gier, które nie doczekały się obniżki, ale zdecydowanie warto w nie zagrać, można wspomnieć o polskim Manor Lords (88%), czy też niezwykle popularnym Vampire Survivors (98%, 8,3/10). Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, to warto również wkroczyć do świata z gier Dead Cells (97%, 8,3/10), Returnal (81%, 7,3/10), czy też Hades II (94%). Ta ostatnia stanowi niezwykle udaną kontynuację serii, która mimo obecności we wczesnym dostępie już cieszy się świetnymi opiniami i zainteresowaniem. Na koniec muszę wspomnieć o zwiastunie festiwalu, który został przygotowany przez Valve - warto się z nim zapoznać, ponieważ jego realizacja stoi na wysokim poziomie (pod kątem różnych nawiązań i żartów sytuacyjnych).

