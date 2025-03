Fatal Run 2089 - postapokaliptyczny hit Atari z lat 90. odżyje w przyszłym roku na współczesnych platformach

Obecnie Atari stara się również przywracać dawne IP, które święciły swoje triumfy dosłownie dekady temu. W przyszłym roku na przykład doczekamy się powrotu do świata znanego z pewnego klasyka jeszcze z 1990 roku, w którego można było sobie pograć na Atari 7800, a także Atari 2600. To zarazem pierwsza pozycja, nad którą pracuje zespół MNSTR Studios. Na dłuższe materiały przyjdzie nam jeszcze zaczekać, ale ta prezentacja już teraz pokazuje, jak wiele uległo zmianom.

Fatal Run 2089 nawiąże do dawnego hitu Atari z lat 90., w którym bierzemy udział w postapokaliptycznych, niezwykle niebezpiecznych wyścigach - a to wszystko napędzane Unreal Engine 5.

To może być całkiem ciekawy powrót do przeszłości. Wydawane przez Atari Fatal Run 2089 to napędzane nowoczesnym silnikiem skrzyżowanie gry wyścigowej z shooterem w duchu arcade'ów. Estetyka przede wszystkim przesiąka klasycznymi postapokaliptycznymi klimatami spod znaku Mad Maksa, ale pojawiają się także motywy cyberpunkowe. Po uderzeniu komety Ziemia stanowi chaotyczne pobojowisko, gdzie nad niedobitkami władzę przejęły bezlitosne elity. Wcielimy się w wysłannika naukowców, którzy opracowali rozwiązanie dewastującego promieniowania. Dostajemy ich wynalazek i musimy go dostarczy w odpowiednie miejsce. Na drodze stają nam oczywiście włodarze nowego porządku i ich sługusy.

Rozgrywka polega na przebyciu 20 tras, podczas których musimy być nie tylko szybsi, ale od czasu do czasu również twardsi, strącając oponentów z drogi, a w razie potrzeby ostrzelać. Poziomy cechować się będą krętymi, najeżonymi niebezpieczeństwami drogami i czterema różnymi rodzajami krajobrazów. Na końcu każdej większej sekcji czekał będzie z kolei boss. Fatal Run 2089 ma zapewnić zróżnicowane doświadczenie dzięki siedmiu pojazdom do wyboru, kilkudziesięciu ulepszeniom czy jednemu z czwórki wspierających nas drugich pilotów. Premiera odbędzie się na PC i konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Źródło: WCCFtech