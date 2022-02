Ważą się losy Facebooka w Europie. Jeśli Meta nie wypracuje porozumienia z UE, serwis może u nas zniknąć

Wielu z naszych Czytelników nie jest fanami Facebooka. Powinni więc ucieszyć się na wieść, że przyszłość tegoż social media wisi w Europie na włosku. Jak podaje bowiem City A.M. (londyńska gazeta biznesowa), Meta przygotowała dla Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych raport, w którym nadmienia, że jeśli władze UE nie zmienią przepisów związanych z przetwarzaniem danych przez Metę, to ta nie będzie mogła dłużej oferować na terenie Unii Europejskiej swoich usług. Oczywiście dość wątpliwym jest, aby tak się faktycznie stało, jednak UE zmaga się z nie lada zagwozdką, jak problem ów rozwiązać, by i wilk był syty, i owca cała.

Dotąd Facebook mógł "mielić" nasze europejskie dane na amerykańskich serwerach dzięki tzw. Tarczy Prywatności - ustawie, która regulowała transatlantycki przesył danych. W lipcu 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości UE jednak ją unieważnił. Dziś Mark Zuckerberg, który ma już dość stosowania rozwiązań zastępczych, mówi wyraźnie - nowe zasady, albo Meta znika z UE.

W całej tej sytuacji problem stanowi europejskie prawo, które zakazuje przetwarzania danych na amerykańskich serwerach, co Meta oczywiście czyni. Mark Zuckerberg twierdzi, że to właśnie dzięki temu jest w stanie dostarczać użytkownikom spersonalizowanych danych, na czym zresztą najwięcej zarabia. Jeśli możliwość ta zostanie mu zupełnie odebrana, to CEO spółki Meta nie widzi dalszego sensu, by udostępniać Europejczykom serwisy takie jak Facebook czy Instagram.

Prawo odnośnie przechowywania i przetwarzania europejskich danych na amerykańskich serwerach zaostrzyło się w lipcu 2020 roku, kiedy to UE zaczęła dostrzegać naruszenia związane z ochroną danych i unieważniło tzw. Tarczę Prywatności. W tym samym roku także irlandzkie władze dodały, że dotychczasowe rozwiązania budzą wątpliwości w zakresie przestrzegania RODO. Obecnie więc Unia Europejska wraz z firmą Zuckerberga musi wypracować jakiś nowy model współpracy. O ile oczywiście chce, aby usługi Facebooka pozostały dla nas dostępne.

Źródło: GSM Arena