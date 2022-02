Facebook projekt Diem znany vel Libra: co dalej z autorską kryptowalutą społecznościowego giganta?

Dyrektor generalny Diem, Stuart Levey wydał oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że kryptograficzny projekt będący kontynuacją Facebook Libra, został sprzedany. Aktywa trafią w ręce Silvergate Capital Corporation. Mimo wielu pozytywnych opinii płynących ze strony jednego z istotniejszych organów regulacyjnych, Diem nie miał przed sobą przyszłości i nie mógł rozwijać się w obranym wcześniej kierunku. Tak wynika z komunikatu Levey’a. Projekt, który początkowo wzbudzał spore zainteresowanie, miał potencjał. Twórcom udało się zgromadzić partnerów, wśród których można wymienić PayPay czy Mastercard. Ci zaczęli się jednak wycofywać, co stanowiło początek końca Diem. Prześledźmy rozwój wydarzeń, który doprowadził do tytułowego transferu.

Projekt Diem, który debiutował pod nazwą Facebook Libra, został sprzedany Silvergate Capital Corporation. Marzenie Zuckerberga o własnej kryptowalucie odchodzi w zapomnienie.

W 2019 roku zaprezentowana projekt Libra, który rozwijany pod szyldem Facebooka, miał zapewnić ludziom łatwy dostęp do sieci finansowej opartej na blockchain. Rozwiązanie miało olbrzymi potencjał, a Zuckerbergowi udało się zebrać pokaźne grono partnerów. Do inicjatywy dołączyły marki, takie jak PayPal, eBay, Uber, Spotify czy Mastercard. Projektem zainteresowały się jednak organy regulacyjne, które dostrzegły w nim zagrożenie związane ze zbyt mocną kontrolą Facebooka nad kryptowalutą oraz inne kontrowersyjne kwestie związane z systemem finansowym. Koniec końców, niektóre instytucje podchodziły do projektu Libra wątpliwie. To spowodowało odejście części partnerów.

Dwa lata po debiucie Libra Associations, stowarzyszenie zmieniło nazwę na Diem Association. Nowy byt miał wspólny mianownik z protoplastą, natomiast tym razem skupiono się na powiązaniu z „klasyczną” walutą. Diem miało wejść w świat fintech. Wszystko wskazuje na to, że mimo częściowo pozytywnej opinii wybranych regulatorów, rozwiązanie nie ma szans w starciu z pozostałymi opiniami. To stawia pod znakiem zapytania sens dalszego rozwoju Diem. Sprzedaż aktywów spółce SCC pozwoli odzyskać część zainwestowanych środków.

Źródło: Techspot, Diem