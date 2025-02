Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger integrują się z asystentem Meta AI. Nowy model AI Llama 3 już dostępny

„Sztuczna inteligencja” wkrada się do coraz większej liczby usług i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Jednak tym razem za dość spore zmiany odpowiada Mark Zuckerberg, a dokładniej jego firma Meta, więc będą one dotyczyły naprawdę wielu osób. Wraz z wprowadzeniem nowego modelu językowego Llama 3 został usprawniony wirtualny asystent Meta AI, który niebawem zawita we wszystkich usługach tego przedsiębiorstwa.

Asystent Meta AI został znacząco usprawniony, gdyż za jego funkcjonowanie odpowiada teraz nowy model AI — Llama 3. „Sztuczna inteligencja” od Mety wkracza do wszystkich usług tej firmy, a już wkrótce każdy użytkownik na świecie będzie mógł się z nią bliżej zapoznać.

Najnowszy duży model językowy (LLM) Llama 3 jest już dostępny do pobrania, a jeśli chcemy z niego skorzystać, to możemy się udać pod ten adres (na stronie znajdziemy wszystkie informacje oraz odpowiednie odnośniki). Meta AI, jak już wspomniano, jest wirtualnym asystentem firmy, którego możliwości są takie same jak usługi ChatGPT. Natomiast w tym wypadku mamy do czynienia z dużo większą integracją, ponieważ Meta wprowadza to rozwiązanie na platformy: Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger. Nie wychodząc z żadnej z nich, będziemy w stanie korzystać z Meta AI na wiele sposobów. Asystent będzie mógł dostarczać informacje praktycznie na każdy temat, a niektóre przykłady możemy zobaczyć na grafikach w tym newsie.

Dla przykładu: podczas przeglądania postów na Facebooku będziemy w stanie zobaczyć różne opcje pod nimi. Jeśli temat dotyczy gry na gitarze, to otrzymamy podpowiedzi dotyczące nauki gry na tym instrumencie, popularnych utworów itd. WhatsApp już daje niektórym użytkownikom sposobność tworzenia obrazów w czasie rzeczywistym, a wygenerowane grafiki można również animować. Na dodatek uruchomiona została strona internetowa meta.ai, która da nam dostęp do asystenta z poziomu przeglądarki. Wszystkie opisywane funkcje Meta AI są zarezerwowane dla wybranych regionów, a korzystanie z nich wymaga znajomości języka angielskiego. Oczywiście z czasem nowości od Mety zostaną udostępnione w Polsce, jednak na to trzeba jeszcze poczekać.

Źródło: Meta