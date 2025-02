F1 Manager 2024 - wciel się w rolę menedżera zespołu F1 za darmo. Produkcja oferowana bezpłatnie na Epic Games Store

Na platformie Epic Games Store, która oferuje gry w wersji cyfrowej, możemy już zupełnie za darmo przypisać do swojego konta kolejną produkcję. Oczywiście jest to część strategii firmy Epic Games, aby przyciągnąć do siebie jak najwięcej użytkowników - ten zabieg zdaje się działać, jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki dotyczące wzrostu liczby użytkowników i ich aktywności. Tym razem sklep zapewnia nam dostęp do tytułu ze świata Formuły 1 od Frontier Developments.

Epic Games Store oferuje wszystkim użytkownikom kolejną grę, którą można zupełnie bez opłat przypisać do swojego konta. Tym razem mowa o F1 Manager 2024, która pozwoli nam zarządzać tytułowym zespołem F1.

F1 Manager 2024 będzie dostępny za darmo na platformie Epic Games Store przez okrągły tydzień do godziny 17:00 dnia 20 lutego 2025 roku. Gra pozwoli nam wybrać 1 z 10 oficjalnych zespołów konstruktorskich F1 lub stworzyć własny (wcześniej nie było takiej możliwości), a następnie zarządzać personelem, kierowcami, bolidami i nie tylko. Ciekawym aspektem jest nowy system mentalności, który urozmaici całą rozgrywkę przez różne osobowości i potrzeby kierowców, a także personelu. Dodatkowo wprowadzono funkcję awarii mechanicznych, a także ulepszono oprawę wizualną.

Gra od studia Frontier Developments cieszy się całkiem dobrą opinią, gdyż 75% ocen na Steam jest pozytywnych, z kolei w serwisie Metacritic średnia z ocen użytkowników to 8,0/10 (w przypadku krytyków jest to 81/100; biorąc pod uwagę tylko komputery z systemem Windows). Normalnie gra kosztuje 161,99 zł, natomiast coraz częściej trafia na wyprzedaż (w drugiej połowie stycznia na Steam można było ją nabyć za połowę ceny). F1 Manager 2024 możemy już teraz odebrać pod tym adresem.

Źródło: Epic Games Store, Steam