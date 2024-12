F1 Manager 2024 - zapowiedź nowej części serii. Nareszcie dostaniemy możliwość poprowadzenia własnego zespołu

Frontier Developments znane jest bardziej z takich projektów, jak RTS Warhammer: Age of Sigmar, Jurassic World Evolution 2, czy nieco wcześniej Elite: Dangerous. Od 2022 roku studio zajmuje się także nową menedżerską serią związaną z Formułą 1. Jak dotąd żadna z obu odsłon nie zdobyła rynku - co więcej, wyniki finansowe bynajmniej nie należały do najwyższych. Ale mimo to idą za ciosem i nadchodząca część ma dodać więcej ciekawych atrakcji dla graczy.

F1 Manager 2024 otrzymało pierwszą zapowiedź. Do ciekawszych nowości należy opcja stworzenia i kierowania własną drużyną.

F1 Manager 2023 przyniósł na tyle duże straty, że jesienią ubiegłego roku pojawiły się informacje o zwolnieniach w firmie. Z tego też względu nie można było mieć pewności, czy nowa część w ogóle się pojawi. Ale Frontier Developments zebrało siły i już tego lata ma pojawić się następne otwarcie. Co ciekawe, przewidywana cena tytułu ma wynieść 34,99 dolary, czyli jakieś 10 dolarów mniej niż poprzednik. Zapewne niebawem ogłoszona zostanie przedsprzedaż, a Edycja Deluxe pozwoli na o kilka dni wcześniejszy dostęp do gry.

Deweloperzy promują na razie grę w głównej mierze obietnicą wprowadzenia opcji stworzenia własnej drużyny i rzecz jasna pokierowania nią w zmaganiach o trofea. Naturalnie wchodzi w to wszystko dobór sponsorów, zatrudnienie personelu oraz zespołu, dobór barw i cała reszta gatunkowej otoczki. Z innych ciekawych mechanik, system mentalności zindywidualizuje cechy poszczególnych postaci, wskutek czego będziemy musieli baczniej zważać na ich ambicje, cechy szczególne czy samopoczucie. Twórcy mają poprawić przy tym sztuczną inteligencję przeciwnika, więc zmusi nas to do zważania, czy np. nikt nie chce podebrać nam zawodnika. Obiecane jest przy tym usprawnienie tego, co dzieje się na torze, wraz z pracą kamery. F1 Manager 24 ma pojawić się na konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series S|X, a także na pecetach.

Źródło: Frontier Developments