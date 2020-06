Europejski rynek smartfonów: Duże spadki, a Xiaomi niezagrożone

W połowie trwania pandemii koronawirusa, czyli w pierwszym kwartale 2020 roku, rynek smartfonów w Europie skurczył się średnio o 7 procent. Wskazują na to wyniki raportu grupy badawczej Counterpoint. Warto też wiedzieć, że to rynek w Europie Zachodniej generuje mniej przychodów niż ten w Europie Wschodniej (-9% kontra -5%). Dane dotyczące sprzedaży w Niemczech mówią, że sprzedaż spadła nawet o 11 procent. Natomiast rynek w Rosji, na którym wirus rozprzestrzenił się dopiero pod koniec marca, skurczył się tylko o 1 procent. Najgorzej, co widać na infografice zamieszczonej poniżej, ucierpiały jednak Włochy (aż 21-procentowy spadek sprzedaży urządzeń mobilnych).

W niektórych krajach dostawcy / operatorzy tacy jak Vodafone, byli w stanie lepiej dostosować się do nowej sytuacji i tym samym nieco zrównoważyć spadek. Z drugiej strony, patrząc na przykład naszych zachodnich sąsiadów - dwaj giganci elektroniczni MediaMarkt i Saturn, za mało zainwestowali w promowanie sprzedaży online, w efekcie czego musieli zmierzyć się ze spadkiem przychodów. Badanie przeprowadzone przez Counterpoint pokazało nie tylko to, na ile spadło zainteresowanie rynkiem mobilnym, ale także w jakim stopniu ucierpiały na tym poszczególne marki.

Podsumowanie wyników badania pokazuje wyraźnie, że sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Huawei naprawdę mocno ugodziły w markę. Podczas gdy udział Huawei w rynku spadł z 23% do 16%, większość producentów była w stanie go zwiększyć. Tylko Samsung, który wciąż pozostaje światowym numerem jeden, stracił dwa punkty procentowe na rynku. Szczególnie zauważalny jest przy tym wzrost chińskiej konkurencji wspomnianej marki. Oppo, które w ubiegłym roku było słabo reprezentowane w Europie z jednym tylko procentem, było w stanie zwiększyć swoją obecność do 3%. Jednak to Xiaomi nadal czerpie największe korzyści ze wzrostu o 145%, co daje firmie udział w rynku na poziomie 11%. Apple utrzymuje swoją pozycję i jest dość "odporne" nawet w czasach globalnej pandemii.

Źródło: Allround-PC, Counterpoint