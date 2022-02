Elon Musk nie taki święty - Neuralink oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami tuż przed startem testów na ludziach

W 2018 roku Elon Musk w sławetnym wywiadzie dla Joe Rogan Experience (tak, to ten z jointem) oznajmił, iż już niebawem przedstawi działający interfejs komputer-mózg. Wówczas mogliśmy jeszcze nieco powątpiewać, ale faktycznie – wiosną ubiegłego roku firma Neuralink zaprezentowała, jak makak gra w Ponga bez użycia rąk. Aby tak się stało, zwierzę musiało otrzymać domózgowy wszczep zawierający ponad 1000 elektrod. To właśnie ów czip (Neuralink N1) pozwolił na wspomniane rewelacje. Rewelacjom przyglądał się wówczas niemal cały świat. Na nieszczęście Muska - także grupa zajmująca się prawami zwierząt.

Neuralink na ten rok zaplanował pierwsze testy interfejsu mózg-komputer na ludziach. Zanim to się jednak stanie, będzie musiał zawalczyć o dobry wizerunek, jako że właśnie pojawiły się zarzuty maltretowania zwierząt.

Amerykańska organizacja Physicians Committee for Responsible Medicine złożyła wczoraj wniosek do Departamentu Rolnictwa USA. Zawarła w nim dość przykre treści. Jak się okazuje, w latach 2017 - 2020 pracownicy Elona Muska mieli wszczepić wspomniane implanty do mózgów 23 małp. Część z nich w wyniku eksperymentów miała cierpieć niebywałe katusze. Chociażby po rozwierconych w mózgu dziurach wdawały się krwawe infekcje skóry, co zmuszało naukowców do przeprowadzenia na małpach eutanazji.

Wiele z małp miało także doświadczać wymiotów i trudności z oddychaniem, a nawet samookaleczania się (jedno ze zwierząt miało bowiem nie posiadać mianowicie palców u rąk i stóp, co przypisano właśnie samookaleczeniu bądź innemu "nieokreślonemu urazowi"). Na koniec doszukano się przypadków, w których małpa załamała się z wyczerpania, i tak jak pozostałe, musiała zostać uśpiona. Organizacja pisze, że co najmniej 15 z 23 małp zmarło lub zostało poddane eutanazji. Zdaniem oskarżycieli, Neuralink i współpracujące z firmą laboratorium, naruszyło dziewięć przepisów z ustawy o ochronie zwierząt. Firma póki co nie odniosła się do zarzutów, czekamy więc co w związku z tym orzeknie resort rządu USA.

Źródło: New York Post