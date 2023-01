Dzięki MAME do grona emulowanych urządzeń na Internet Archive dołączają... stare kalkulatory

Zapewne niewielu z nas orientuje się, że na stronie Internet Archive możemy nie tylko przeglądać kopie stron internetowych, ale też pokaźną liczbę emulatorów wielu starych urządzeń. Za większość z nich odpowiada MAME. Jest to platforma, służąca do emulowania różnego rodzaju retro sprzętów. Stara się jak najwierniej oddawać działanie oryginalnych. Do ich kolekcji dołączyły właśnie stare kalkulatory.

Samo MAME jest już na rynku ponad 25 lat. Dzięki temu emulatorowi, którego twórcą był Nicola Salmoria, mieliśmy możliwość uruchomienia gier ze starych automatów do gier. Z biegiem czasu emulator połączył się z MESS - emulatorem przenośnych i konsolowych systemów do gier, platform komputerowych i kalkulatorów. Przestał więc skupiać się tylko na grach i zaoferował wsparcie dla innych urządzeń. Całość rozwinęła się do rangi platformy. Przez tyle lat zespołowi "MAME Team" udało się dodać wsparcie dla dziesiątek tysięcy starych gier oraz różnego rodzaju sprzętów i narzędzi. Liczba emulowanych gier jest tak ogromna, że istnieje strona która zawiera informacje o tych, które jeszcze nie działają. Sam emulator można pobrać z oficjalnego źródła, jednak do uruchomienia czegokolwiek, potrzebne są ROM'y, które nie są razem z nim zawarte.

Jak już wspomniałem na początku, na stronie Internet Archive możemy znaleźć naprawdę pokaźną bazę różnego rodzaju oprogramowania i emulatorów. Dzięki "The Emularity" (oprogramowaniu działającemu na otwartej licencji używającego Java Script) jesteśmy w stanie uruchamiać większość pozycji z MESS/MAME, wprost z przeglądarki internetowej. Odwzorowanie w działaniu tych sprzętów jest na naprawdę wysokim poziomie. Praktycznie jakbyśmy uruchomili realne urządzenie, stojące właśnie przed nami w prawdziwym świecie. I właśnie teraz mamy do dyspozycji uruchomienie 13 kalkulatorów, z minionych lat. Po włączeniu któregokolwiek z nich, ukazuje nam się wirtualna wersja urządzenia, z której możemy korzystać jak z rzeczywistego sprzętu. Całość wygląda naprawdę ciekawie, dzięki zastosowanej technologii.

Temat emulatorów i tego, co robią ludzie z "MAME Team" jest naprawdę niesamowity i ogromny. Możemy skorzystać z setek urządzeń dostępnych już na stronie lub pobrać emulator i cieszyć się nostalgią, po uruchomieniu sentymentalnych gier lub urządzeń z dawnych lat. Wszystkie odnośniki do stron umieszczone są w akapitach. Cała kolekcja na Archive.org również powala ilością. Rzecz jasna w krótkim newsie nie sposób zawrzeć wszystkiego - zachęcam więc do sprawdzenia wszystkiego samemu, zdecydowanie warto poświecić chwilę swojego czasu :)

Źródło: Internet Archive