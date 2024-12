Dysk Google potrafi zgubić dane. O problemach donoszą niektórzy użytkownicy popularnej usługi

Usługi chmurowe cieszą się coraz większą popularnością także wśród zwykłych użytkowników. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, wśród których wymienia się chociażby możliwość dostępu do danych z dowolnego komputera czy funkcję kopii zapasowej. Niestety żadna usługa nie jest całkowicie pozbawiona błędów. Ostatnie doniesienia wskazują, że pojawiły się problemy z Dyskiem Google. Część użytkowników utraciło swoje dane.

Z Dysku Google niektórych użytkowników zniknęły dane obejmujące kilka ostatnich miesięcy. Sprawa jest wnikliwie badana przez firmę z Mountain View i można spodziewać się, że usterka zostanie wkrótce usunięta.

Na stronie wsparcia firmy z Mountain View można znaleźć wpisy, z których wynika, że Dysk Google niektórych użytkowników został przywrócony do stanu sprzed kilku miesięcy. Wszystkie nowo zapisane od tamtego czasu dane zniknęły, a wszelkie próby ich przywrócenia spełzły na niczym. W niektórych przypadkach utracono cenne informacje służbowe, więc problem wydaje się bardzo poważny. Co więcej, dotyczy to prawdopodobnie także aplikacji desktopowej, która tworzy kopię plików z chmury na lokalnym komputerze.

Niektórzy zdołali odzyskać dostęp do utraconych plików poprzez manipulację plikami cache, ale rozsądniejszym posunięciem wydaje się wstrzymanie z tego typu działaniami i zaczekanie na pomoc ze strony inżynierów Google. Amerykańska firma bada aktualnie tę sprawę, więc można spodziewać się, że Dyski poszkodowanych osób zostaną docelowo przywrócone do najbardziej aktualnego stanu. Warto pamiętać, że dane na żadnym nośniku nie są w 100% bezpieczne. Każde urządzenie może bowiem ulec awarii. Dlatego sugeruje się robić regularne kopie zapasowe przynajmniej najważniejszych plików.

