Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Gry

Dying Light: The Beast - Techland zaprezentował plan rozwoju gry. W drodze Ray Tracing, New Game+, wyższy poziom trudności i inne

Szymon Góraj | 17-10-2025 10:00 |

Dying Light: The Beast - Techland zaprezentował plan rozwoju gry. W drodze Ray Tracing, New Game+, wyższy poziom trudności i inneNowy tytuł od wrocławskiego studia był jedną z najbardziej oczekiwanych pozycji jesieni. I trzeba przyznać, że choć nie okazała się ona idealna, odniosła trudny do podważenia sukces. I to zarówno pod kątem sprzedaży, jak i opinii lwiej części graczy. To jednak nie koniec rozwoju Dying Light: The Beast - fakt faktem, wiele elementów jeszcze pozostaje do potencjalnego wprowadzenia. Dlatego też dostaliśmy roadmap na najbliższe tygodnie.

Ujawniono plany Dying Light: The Beast na najbliższe 11 tygodni, w tym New Game+, nowy poziom trudności oraz Ray Tracing.

Dying Light: The Beast - Techland zaprezentował plan rozwoju gry. W drodze Ray Tracing, New Game+, wyższy poziom trudności i inne [1]

Test Dying Light: The Beast PC oraz PlayStation 5 Pro. Jakość technik NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 oraz Intel XeSS 2 plus Frame Generation

Spin-off jest zatem sporym triumfem, ale to wcale nie znaczy, że zabrakło elementów do podważenia. Na premierę nie było chociażby Ray Tracingu, niektórzy liczyli także na nieco więcej zawartości. Ale znając Techland, dokładanie kolejnych atrakcji po premierze do Dying Light: The Beast była kwestią czasu. I faktycznie, wczoraj ruszyła inicjatywa Call of the Beast, i potrwa aż do 7 stycznia. W międzyczasie pojawi się wyczekiwane graficzne usprawnienie (które, nawiasem mówiąc, miało się pojawić "zaraz" po premierze...) i wiele innych.

Dying Light: The Beast - Techland zaprezentował plan rozwoju gry. W drodze Ray Tracing, New Game+, wyższy poziom trudności i inne [2]

Dying Light: The Beast - Techland zaprezentował plan rozwoju gry. W drodze Ray Tracing, New Game+, wyższy poziom trudności i inne [3]

Recenzja Dying Light: The Beast - Kyle Crane jest wściekły i niebezpieczny jak nigdy dotąd. Sprawdzamy obiecujący spin-off

Gracze mogą chociażby oczekiwać trybu New Game+, Legend Levels, czy poziomu trudności Nightmare (ładnie zresztą współgrający z NG+ dla osób, które całość już przeszły, a teraz szukają wyzwań). Do tego zawartość gry zostanie wzbogacona o nowe egzekucje wrogów oraz kooperacja z PUBG Mobile i różnej maści audiowizualne poprawki. W ramach Call of the Beast społeczność będzie dostawała różne wyzwania, za które otrzyma unikalne nagrody (np. skórki do wozów). Wspólne wypełnienie 17 z 22 na koniec eventu zaowocuje legendarną nagrodą. Ponadto jeżeli społeczność wykona chociaż 20 celów, na finiszu wszyscy otrzymają komplet nagród, niezależnie od tego, kiedy nabyli grę. Teraz czas na A Season to Dismember, w trakcie którego gracze mają ściąć przynajmniej 30 milionów kończyn.

Dying Light: The Beast - Techland zaprezentował plan rozwoju gry. W drodze Ray Tracing, New Game+, wyższy poziom trudności i inne [4]

Dying Light: The Beast - Techland zaprezentował plan rozwoju gry. W drodze Ray Tracing, New Game+, wyższy poziom trudności i inne [5]

Źródło: WCCFtech
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Gothic Remake dostanie nowe usprawnienia. Alkimia luźno o planach rozwoju, więcej o nowym projekcie w przyszłym roku

Gothic Remake dostanie nowe usprawnienia. Alkimia luźno o planach rozwoju, więcej o nowym projekcie w przyszłym roku

11
Path of Exile 2 - jeden z najpopularniejszych hack'n'slashy na rynku ma dostać polskie tłumaczenie. Możliwe, że wraz z pierwszą częścią

Path of Exile 2 - jeden z najpopularniejszych hack'n'slashy na rynku ma dostać polskie tłumaczenie. Możliwe, że wraz z pierwszą częścią

31
Silent Hill 2 Remake w końcu z pełnym wsparciem dla PSSR 2 w PlayStation 5 Pro. Bloober Team nadal jednak musi naprawić grę

Silent Hill 2 Remake w końcu z pełnym wsparciem dla PSSR 2 w PlayStation 5 Pro. Bloober Team nadal jednak musi naprawić grę

2
Wiedźmin 3: Dziki Gon - mod przywracający funkcję, która nie została wprowadzona do gry, wraz z dodatkowymi udogodnieniami

Wiedźmin 3: Dziki Gon - mod przywracający funkcję, która nie została wprowadzona do gry, wraz z dodatkowymi udogodnieniami

11
Quake: Dawn of the Machine dostępne już na Steam i konsolach. To darmowy dodatek do klasycznej produkcji id Software

Quake: Dawn of the Machine dostępne już na Steam i konsolach. To darmowy dodatek do klasycznej produkcji id Software

24
Liczba komentarzy: 93

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.