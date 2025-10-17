Dying Light: The Beast - Techland zaprezentował plan rozwoju gry. W drodze Ray Tracing, New Game+, wyższy poziom trudności i inne

Nowy tytuł od wrocławskiego studia był jedną z najbardziej oczekiwanych pozycji jesieni. I trzeba przyznać, że choć nie okazała się ona idealna, odniosła trudny do podważenia sukces. I to zarówno pod kątem sprzedaży, jak i opinii lwiej części graczy. To jednak nie koniec rozwoju Dying Light: The Beast - fakt faktem, wiele elementów jeszcze pozostaje do potencjalnego wprowadzenia. Dlatego też dostaliśmy roadmap na najbliższe tygodnie.

Ujawniono plany Dying Light: The Beast na najbliższe 11 tygodni, w tym New Game+, nowy poziom trudności oraz Ray Tracing.

Spin-off jest zatem sporym triumfem, ale to wcale nie znaczy, że zabrakło elementów do podważenia. Na premierę nie było chociażby Ray Tracingu, niektórzy liczyli także na nieco więcej zawartości. Ale znając Techland, dokładanie kolejnych atrakcji po premierze do Dying Light: The Beast była kwestią czasu. I faktycznie, wczoraj ruszyła inicjatywa Call of the Beast, i potrwa aż do 7 stycznia. W międzyczasie pojawi się wyczekiwane graficzne usprawnienie (które, nawiasem mówiąc, miało się pojawić "zaraz" po premierze...) i wiele innych.

Gracze mogą chociażby oczekiwać trybu New Game+, Legend Levels, czy poziomu trudności Nightmare (ładnie zresztą współgrający z NG+ dla osób, które całość już przeszły, a teraz szukają wyzwań). Do tego zawartość gry zostanie wzbogacona o nowe egzekucje wrogów oraz kooperacja z PUBG Mobile i różnej maści audiowizualne poprawki. W ramach Call of the Beast społeczność będzie dostawała różne wyzwania, za które otrzyma unikalne nagrody (np. skórki do wozów). Wspólne wypełnienie 17 z 22 na koniec eventu zaowocuje legendarną nagrodą. Ponadto jeżeli społeczność wykona chociaż 20 celów, na finiszu wszyscy otrzymają komplet nagród, niezależnie od tego, kiedy nabyli grę. Teraz czas na A Season to Dismember, w trakcie którego gracze mają ściąć przynajmniej 30 milionów kończyn.

Źródło: WCCFtech