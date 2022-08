Dying Light 2 Stay Human – Drugi Rozdział już za kilka tygodni. Znamy szczegóły dotyczące m.in. nowej bohaterki

Techland poinformował, że drugi Rozdział, zatytułowany jako “A Huntress and a Hag”, pojawi się w Dying Light 2 Stay Human w ciągu kilku najbliższych tygodni, dokładniej wraz z patchem 1.5. Jak zapowiadano wcześniej, Rozdziały to kluczowa część planu wspierania DL2 po premierze. Ponadto możecie już obejrzeć najnowszy odcinek cyklu filmów, “At The Fish Eye”, który lepiej wyjaśni szczegóły dotyczące nowej, nadchodzącej zawartości.

Techland ujawnia pierwsze szczegóły na temat nadchodzącego drugiego Rozdziału, przedstawiając nową Agentkę Rozdziału - Shen Xiu.

"Poznajcie Shen Xiu, znaną także jako Huntress. Kim jest? Skąd pochodzi? Dlaczego przybyła do Miasta? Na razie musicie jedynie wiedzieć, że jest skuteczną tropicielką i ekspertką łucznictwa, która ma dla Was specjalne zadanie. Czy to Wy zostaniecie łowcami... czy zdobyczą?" - taką oto zajawką Techland zachęca nas do wzięcia udziału w nowych misjach i zadaniach specjalnych Drugiego Rozdziału, któremu towarzyszyć będą także nowi wrogowie oraz nowe bronie.

Jak już wspomnieliśmy, deweloper opublikował także kolejny odcinek serii “At the Fish Eye” (poniżej), w którym Karol Langier, Game Designer odpowiedzialny za wizję Rozdziałów oraz Senior Brand Managerka, Anna Kubica, opowiedzą o idei stojącej za dodatkową zawartością do Dying Light 2 Stay Human. Z filmu dowiemy się m.in. o tym, że twórcy chcą rozwijać DL2 przynajmniej przez 5 lat (pierwsze DL wspierano aż przez 7).

Źródło: Techland