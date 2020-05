DOOM Eternal: id Software usunie Denuvo Anti-Cheat po krytyce

Informowaliśmy Was niedawno o wdrożeniu do pierwszej gry, DOOM Eternal, nowego rozwiązania antycheaterskiego, ochrzczonego mianem Denuvo Anti-Cheat od firmy Irdeto. System ten wywołał duże kontrowersje i przyczynił się do ostrej krytyki ze strony graczy zarówno na rozmaitych forach dyskusyjnych pokroju Reddita, jak i na platformie Steam. DOOM Eternal w ostatnim czasie został zasypany lawiną negatywnych ocen właśnie przez Denuvo Anti-Cheat. I wrzawa, która podniosła się z powodu tego systemu antycheaterskiego, wywołała następujący skutek: studio id Software zamierza wkrótce usunąć go ze swojej gry. Stosowna aktualizacja, oznaczona numerem 1.1, pojawi się w ciągu najbliższych kilku dni.

Jest to zaskakująco szybka reakcja ze strony twórców, bo Denuvo Anti-Cheat wprowadzono do DOOM Eternal raptem tydzień temu. I przez ten czas nawet trudno ocenić, czy samo rozwiązanie było skuteczne w walce z oszustami, bo studio id Software zebrało pewnie zbyt mało danych, zwłaszcza biorąc pod uwagę niezbyt dużą popularność trybu wieloosobowego, Battlemode, w ich najnowszej produkcji FPS. DOOM Eternal znalazł się od razu w ogniu krytyki, co nie uszło uwadze id Software i dlatego postanowiono usunąć z gry ten kontrowersyjny system antycheaterski, którego wprowadzenie, jak zaznaczył producent, nie było wymuszone przez firmę Bethesda Softworks. Twórcy mieli nadzieję, że wprowadzają jedno z najbardziej skutecznych rozwiązań przeciwko cheaterom, co nie zostało najlepiej przyjęte, delikatnie rzecz ujmując. Teraz, w obliczu krytyki graczy, mają rozważyć inne opcje.

Przypominamy, że Denuo Anti-Cheat działa na poziomie jądra systemu operacyjnego, ale nie jest tak inwazyjne, jak Riot Vanguard zastosowany w strzelaninie sieciowej Valorant. Narzędzie uruchamia się po włączeniu DOOM Eternal i automatyczne wyłącza po wyjściu z gry, a skanowanie odbywa się jedynie w trakcie rozgrywki sieciowej. Niemniej jednak gracze donosili o problemach z wydajnością i stabilnością produkcji, ale studio id Software przyznało w ogłoszeniu, że przyczyna tego stanu rzeczy nie leży w Denuvo Anti-Cheat, tylko w błędach wprowadzonych… przez tę samą aktualizację. Na wyrzucanie z gry do pulpitu miały wpływ usterki techniczne związane ze skórkami i pamięcią, natomiast pozytywny skutek w wydajności mają przynieść zmiany w alokacji VRAM-u. Poprawki zostaną wprowadzone również w aktualizacji 1.1, co uniemożliwi sprawdzenie tego, na ile Denuo Anti-Cheat jest szkodliwe, bo zostanie w tym samym czasie usunięte z DOOM Eternal.

