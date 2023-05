Donkey Car - interesujący projekt, dzięki któremu przy pomocy SBC stworzysz własny zdalnie sterowany pojazd

Zapewne spora część z nas chciała mieć w dzieciństwie swój zdalnie sterowany samochód. U niektórych mogło się zrodzić pragnienie zaprojektowania własnego modelu, jednak takie pomysły zazwyczaj kończyły się tylko w głowie. Żyjemy jednak w dość sprzyjających czasach pod względem rozwoju technologii i dziś bez problemu możemy stworzyć od zera swoje zdalnie sterowane auto, a co więcej, otrzymamy również pełen zestaw instrukcji i dedykowane oprogramowanie.

Donkey Car to bardzo ciekawy projekt umożliwiający stworzenie swojego modelu zdalnie sterowanego pojazdu. Do dyspozycji dostaniemy nie tylko specjalne oprogramowanie, ale także potrzebne instrukcje.

Tytułowy Donkey Cars to projekt, w którym zawiera się biblioteka napisana w języku programowania Python. Umożliwia ona skonfigurowanie prawie dowolnego SBC, które wspiera Debiana (jak choćby Raspberry Pi, czy nawet NVIDIA Jetson Nano), w taki sposób, żeby mogło nam później posłużyć do zbudowanego przez nas modelu pojazdu. Do budowy możemy wykorzystać niemal każde dostępne części, jednak jesteśmy w stanie skorzystać także z dedykowanych elementów lub zestawów. Oprogramowanie pozwala nam na sterowanie tymi pojazdami zdalnie z poziomu smartfona lub laptopa, ale także zintegrowanie ich z algorytmami AI, tak aby były w stanie jeździć całkowicie autonomicznie.

Na oficjalnej stronie możemy znaleźć naprawdę obszerne instrukcje, które krok po kroku omawiają instalację oprogramowania oraz budowę pojazdu. Otrzymujemy więc spore możliwości, albowiem jedynym ograniczeniem jesteśmy w tym wypadku my sami. Niestety, podane przy częściach ceny są w wielu przypadkach nieaktualne, ponieważ ze względu na obecną sytuację komputery jednopłytkowe kosztują teraz dużo więcej niż kiedyś. Niemal jednak warto się zainteresować projektem i spróbować swoich sił w stworzeniu unikalnego pojazdu. Dodać można, że całość jest udostępniona zupełnie za darmo.

Źródło: Donkey Car