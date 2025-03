Dmitrij Głuchowski, autor powieści Metro 2033, został skazany za rozpowszechnianie "kłamliwych doniesień" na temat Rosji

Jak donosi Polska Agencja Prasowa, moskiewski sąd miał skazać zaocznie Dmitrija Głuchowskiego na osiem lat pozbawienia wolności. Podano przy tym następujący powód - Głuchowski miał rozpowszechniać "kłamliwe doniesienia o działaniach rosyjskich żołnierzy". Miał się tego dopuszczać m.in. przez sieci społecznościowe, w których wyraźnie potępiał rosyjską agresję na Ukrainę.

Sprawa karna przeciw Gołuchowskiemu trafiła do sądu w lutym tego roku. Według śledczych pisarz przebywał poza granicami Rosji w okresie od marca do maja ubiegłego roku i to wtedy dopuszczał się "nagannych wpisów". Donosił o zabójstwach ukraińskiej ludności cywilnej i stratach armii rosyjskiej. Nie minęło dużo czasu i Głuchowski uznany został za „zagranicznego agenta”, wszczęto przeciwko niemu sprawę karną i umieszczono na międzynarodowej liście poszukiwanych. Dlatego też mówimy o aresztowaniu zaocznym.

Głuchowski odniósł się do sytuacji następującymi słowami: „Okolicznością obciążającą w mojej sprawie jest to, że oskarżyłem prezydenta Rosji o rozpoczęcie wojny z Ukrainą. Nadal podtrzymuję to, co tam napisałem (...) Starzejący się [mężczyzna] próbuje odzyskać swoje polityczne libido i zarezerwować sobie miejsce w historii, rozpoczynając krótką i zwycięską wojnę. Spalone samochody i zniszczone domy, rozdarte rodziny, tysiące zamordowanych cywilów i miliony uchodźców: czy to zbyt wysoka cena za wielki cel?".

Źródło: PAP