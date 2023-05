Diablo IV za darmo przy zakupie kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz gotowych zestawów komputerowych

W marcu NVIDIA wystartowała z akcją promocyjną, w której przy zakupie wybranych kart graficznych, gotowych zestawów komputerowych z układami GeForce RTX 4000 oraz notebooków, otrzymywało się kod umożliwiający pobranie gry Redfall. Tamta akcja zakończyła się w zeszłym miesiącu, a wampirza produkcja zdążyła zadebiutować na rynku. Zbliża się jednak kolejna duża premiera - Diablo IV - i wygląda na to, że tym tytułem NVIDIA ponownie spróbuje zachęcić do zakupu kart graficznych GeForce RTX 4000.

NVIDIA rozpoczyna dzisiaj akcję promocyjną "Rise Against Evil", w której przy zakupie kart graficznych GeForce RTX 4000, gracze mogą liczyć na kod umożliwiający pobranie gry Diablo IV.

NVIDIA rusza dzisiaj z kolejną akcją promocyjną, skierowaną jednak wyłącznie dla osób które planują zakup karty graficznej lub gotowego zestawu komputerowego. Mowa oczywiście o obecnej generacji kart graficznych GeForce RTX 4000, a więc: GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4090. Przypominamy, że Diablo IV na premierę otrzyma obsługę techniki NVIDIA DLSS 3, dlatego to właśnie te karty biorą udział w promocji.

Akcja promocyjna rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 13 czerwca. Przy kwalifikującym się zakupie użytkownik otrzyma kod, który należy zrealizować za pośrednictwem GeForce Experience. Warto dodać, że kody podzielone są na regiony, a więc kod uzyskany np. poprzez zakup karty lub PC w Stanach Zjednoczonych nie będzie działał na terenie Europy i na odwrót. Po pomyślnej weryfikacji otrzymamy z kolei właściwy kod, który należy zrealizować poprzez aplikację battle.net. Choć sama akcja promocyjna potrwa do 13 czerwca, realizacja kodów będzie możliwa najpóźniej do 13 lipca. Diablo IV z kolei zadebiutuje na rynku już 6 czerwca.

