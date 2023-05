Dell odchodzi od pracy w trybie zdalnym. Problem w tym, że decyzja kierownictwa nie podoba się pracownikom

Okres pandemii sprawił, że wielu pracowników przyzwyczaiło się do pracy zdalnej. Niektóre firmy całkowicie zmieniły swój model funkcjonowania. Teraz część z nich planuje powrót do pracy stacjonarnej, ale nie wszystkim się to podoba. Firma Dell musi właśnie borykać się z dużym niezadowoleniem wśród pracowników, którzy byli przekonani, że swoje obowiązki zawodowe będą już zawsze mogli wykonywać poza biurami.

Dell zapowiedział, że większość zdalnych pracowników będzie musiało powrócić do pracy w biurach przez trzy dni w tygodniu. Pod adresem kierownictwa pojawiły się oskarżenia o chęć zmuszenia części zatrudnionych do dobrowolnych zwolnień.

Omawiana kwestia sięga 2021 roku, kiedy to kierownictwo firmy sugerowało, że praca zdalna będzie odtąd standardem w przypadku określonych stanowisk. Wskazywać na to miały także duże zakupy sprzętu służącego do wykonywania obowiązków w taki sposób. Dyrektor operacyjny Della – Jeff Clarke – twierdził wtedy, że inwestycje te są tak pokaźne, że przedsiębiorstwo najprawdopodobniej pozwoli zatrudnionym na zdalną pracę także po zakończeniu pandemii. W podobnym duchu wypowiadał się nawet prezes firmy – Michael Dell.

Najwyraźniej w ostatnim okresie coś się zmieniło, bo rozesłane zostały maile, które wzywają pracowników do powrotu do biur. Na razie Clarke oznajmił, że zatrudnieni mają pracować stacjonarnie przez trzy dni w tygodniu. Spotkało się to z niezadowoleniem. Niektórzy zaczęli też sugerować, że jest to próba wymuszenia dobrowolnych zwolnień. Mają być w ten sposób odsiane osoby, które wolą zrezygnować z pracy w Dellu, niż wrócić do standardowego sposobu wykonywania obowiązków. Zapowiedziano pewną elastyczność w powrocie do biur, ale wygląda na to, że amerykańskie przedsiębiorstwo szykuje się do delikatnego odwrócenia dotychczasowego trendu.

Ciekawy jest z pewnością fakt, że Dell już w okresie przedpandemicznym wprowadził częściowo model pracy hybrydowej. Wtedy jednak pracownicy spędzali w biurach tylko dwa dni w tygodniu. Obecne decyzje zaś sugerują zwiększenie ich liczby do trzech. Nie wszyscy są jednak przeciwnikami powrotu do biur. Jeden z pracowników sugeruje przykładowo, że obecny model znacząco utrudnia wprowadzanie w obowiązki nowo zatrudnionych i nadzór nad wykonywanymi przez nich obowiązkami. Wydaje się, że decyzja Della ma zatem pewne podstawy, choć pozostaje w sprzeczności z sugestiami, które kierownictwo w przeszłości wysyłało.

