Cyberpunk 2077 - w sieci pojawiły się wczesne porównania wersji na Nintendo Switch 2 z innymi platformami

Do premiery Nintendo Switch 2 pozostały już raptem lekko ponad dwa tygodnie. Wiąże się to z wieloma ciekawymi kwestiami, bo nie tylko otwiera drogę interesującym premierom, ale przy okazji ma szanse stanowić ważny krok, jeżeli mówimy o szeroko pojętej mobilnej rozgrywce. Nie brakuje zatem przymiarek, przewidywań, pojawiły się również pierwsze materiały, które w sporej części są całkiem optymistyczne. Bohaterem kolejnych jest Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 został zaprezentowany na materiałach porównawczych z innymi platformami. I wypada na ich tle przyzwoicie.

Choć pierwsze konsolowe wojaże głośnej gry CD Projekt RED były katastrofą, można je już zaliczać do przeszłości i nawet jeżeli pojawiają się jeszcze jakieś problemy, są one niczym w porównaniu ze startem. A jako że być może najważniejszym wydarzeniem czerwca będzie premiera Nintendo Switch 2, wśród startowych pozycji nie mogło zabraknąć Cyberpunka 2077, będącego do dziś bardzo ważnym punktem, jeżeli chodzi o wszelakie benchmarki. A ostatnio pojawiły się bardzo konkretne analizy porównujące działanie tego tytułu na różnych platformach:

Powyżej możecie przyjrzeć się porównaniom działania gry na Nintendo Switch 2 z konsolami Sony i Microsoftu, a także pecetem oraz symulującym specyfikację Steam Decka ROG Ally. Jakkolwiek w starciu z wersjami na PlayStation 5 i Xbox Series X naturalnie przegrywa, mimo wszystko prezentuje się całkiem porządnie, nie odstając od nich zbytnio. Jeśli chodzi o Steam Decka, tutaj mamy przewagę, jednak Switch 2 jest w trybie docked, zatem adekwatne porównanie zrobi się dopiero, gdy pojawią się handheldy - a o to będzie trudno we właściwej jakości przed czerwcową premierą. W każdym razie jak dotąd wygląda to zachęcająco.

