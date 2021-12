Cougar Forza 85 - Wieżowy cooler klasy premium o wadze 1,2 kilograma dla odblokowanych procesorów Intel Alder Lake-S

Każda kolejna generacja procesorów od Intela i AMD może pochwalić się większą liczbą rdzeni i wątków oraz jeszcze wyższymi taktowaniami. Przekłada się to na wzrost wydajności, ale i większy pobór mocy oraz temperatury pod obciążeniem. Tym samym schłodzenie CPU jest trudniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Na popularności zyskują więc gotowe układy typu All in One, a producenci dwoją i troją by zaoferować wydajniejsze, klasyczne propozycje wieżowe. Tym razem spojrzymy na ofertę firmy Cougar, która wypuściła model Forza 85. Jest to wydajna, wysoka i ciężka propozycja klasy premium stworzona z myślą o 12. generacji procesorów od Intela, czyli konsumenckiej rodzinie Alder Lake-S i gnieździe Intel LGA 1700.

Cougar Forza 85 to chłodzenie procesora z jednym wentylatorem 120 mm. W zestawie producent dorzuca jednak zapinki umożliwiające montaż drugiego.

Cougar Forza 85 to wieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 160 x 110 x 135 (wysokość x głębokość x szerokość) milimetrów i wadze 1160 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Mamy tutaj do czynienia z pokaźnym aluminiowym radiatorem, sześcioma 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi i niklowaną podstawą. Całość dopełnia autorski, 120-milimetrowy wentylator Cougar MHP120 wyposażony w dziewięć łopatek oraz łożysko typu HDB. Pracuje on z prędkością od 600 do 2000 (±200) obrotów na minutę przy wydajności do 82,48 (± 10%) CFM, ciśnieniu do 4,24 (± 10%) mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 31,7 dB(A).

Cougar Forza 85 zaprojektowany został z myślą o najnowszych procesorach Intel Alder Lake-S i gnieździe LGA 1700, ale również starszych jak LGA 1200, 115x, 1366, 2011(-3) i 2066 oraz AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2 i FM1. Producent nie zdecydował się na podanie maksymalnego, deklarowanego TDP, ale twierdzi, że nie będzie problemu ze schłodzeniem nawet jednostek Intel Core i9 co zdaje się potwierdzać specyfikacja. Niestety tajemnicą objęta jest również data premiery oraz sugerowana cena, ale śmiało można założyć, że tanio nie będzie.

Źródło: Cougar