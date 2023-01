Coreboot 4.19 wydany. Nowa wersja alternatywy dla BIOS/UEFI przynosi obsługę płyty MSI PRO Z690-A WiFi

Od wielu lat trwają prace nad zastąpieniem własnościowego oprogramowania BIOS/UEFI ich otwarto-źródłową wersją. Najbardziej znane projekty to Libreboot i Coreboot. Coreboot to otwarto-źródłowe (open-source) oprogramowanie, którym można zastąpić domyślnie instalowany na płytach głównych firmware UEFI lub BIOS. Nowo wydana wersja 4.19 zapewnia wsparcie dla nowoczesnych płyt głównych, w tym dla MSI PRO Z690-A WiFi z DDR5.

Nawet w świecie BIOS-ów możemy zdecydować się na otwarte oprogramowanie, choć nie jest to takie proste. Najpopularniejszą implementację otwarto-źródłowej wersji BIOS znajdziemy w starych seriach ThinkPad X60/T60, X200 i T400. Coreboot 4.19 to oficjalne wsparcie dla laptopów takich jak Star Labs StarBook Mk VI (Core i3-1220P i Core i7-1260P), System76 darp8 i galp6 oraz wielu Chromebooków. Od czasu ostatniego wydania zatwierdzono ponad 1600 zmian od 150 autorów, usunięto też wsparcie dla wielu starszych płyt głównych.

Coreboot 4.19 to też wsparcie dla nowoczesnych płyt głównych, w tym dla MSI PRO Z690-A WiFi z DDR5. Jest to pierwsza płyta główna z obsługą procesorów Intel Core 12. generacji i DDR5, która jest zarządzana przez firmware open-source. W ubiegłym roku firma programistyczna 3mdeb (z udziałem Dasharo) zastosowała Coreboot na płycie MSI Z690-A Pro WiFi, ale w wersji z DDR4. Testy tej płyty głównej przeprowadził Michael Larabel z serwisu Phoronix. Pamiętajmy, że Coreboot to oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym rozwijane przez szeroką społeczność programistów, do którego każdy ma dostęp i wgląd. BIOS/UEFI to zamknięte, własnościowe, prawnie zastrzeżone oprogramowanie, które może zawierać np. backdoora, czyli lukę w zabezpieczeniach systemu utworzoną umyślnie w celu późniejszego wykorzystania.

