MSI odpowiada na doniesienia dotyczące problemów z funkcją Secure Boot. Luka obejmuje niemal 300 modeli płyt głównych

Firma MSI odniosła się do doniesień opublikowanych przez niezależnego badacza Dawida Potockiego, który wykazał braki w zabezpieczeniach funkcji Secure Boot. Problem ma dotyczyć nawet 300 różnych modeli płyt głównych tajwańskiego producenta, działających na określonej wersji firmware. Niewykluczone, że podobne luki znajdują się w oprogramowaniu płyt innych firm. MSI zapowiedziało stosowną poprawkę do BIOSu, która ma wyeliminować problem.

Mieszkający w Nowej Zelandii badacz Dawid Potocki, opublikował informację o potencjalnej luce zabezpieczenia w funkcji Secure Boot. Do sprawy odniosła się firma MSI, która zapowiedziała odpowiednią poprawkę do BIOSu.

Nowozelandzki badacz odkrył, że w przypadku firmware niektórych płyt głównych MSI możliwe jest uruchomienie kodu, który narusza zasady bezpieczeństwa funkcji Secure Boot. Teoretycznie powinna ona dopuszczać do rozruchu jedynie zaufane oprogramowanie. Potocki był jednak w stanie doprowadzić do uruchomienia różnego rodzaju obrazów systemów operacyjnych, które funkcja Secure Boot powinna była teoretycznie zablokować poprzez proces weryfikacji. Ochrona kryptograficzna w firmware tajwańskiego producenta zawiodła, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji w przyszłości. Badacz postanowił przeanalizować także inne modele płyt głównych MSI i odkrył blisko 300 modelów urządzeń narażonych na niebezpieczeństwo z powodu wspomnianej luki zabezpieczeń.

Do całej sprawy odniosła się firma MSI. W opublikowanym oświadczeniu można przeczytać, że Secure Boot jest zawsze implementowany według standardów opracowanych przez firmy Microsoft i AMI. Projektowane rozwiązania muszą uwzględniać tysiące dostępnych na rynku komponentów, jak i szeroki wachlarz systemów operacyjnych. Dla osób obawiających się o bezpieczeństwo ich komputerów, MSI zaleca zmianę opcji z "Always Execute" na "Deny Execute" w zakładce "Image Execution Policy" funkcji bezpiecznego rozruchu. Jednocześnie tajwański producent zapewnia, że przygotowywane są nowe wersje BIOSu z domyślnie zmodyfikowaną opcją. MSI nie planuje blokować możliwości ręcznego powrotu do poprzednich ustawień.

Powyższy problem może obejmować także płyty główne innych producentów, w tym sprzęt produkowany przez firmy ASUS czy GIGABYTE. Choć luka w zabezpieczeniach funkcji Secure Boot z dzisiejszej perspektywy może wydawać się dosyć poważna, to warto przypomnieć, że jeszcze do niedawna zabezpieczenie to nie było standardem. Wśród użytkowników systemów operacyjnych z rodziny Windows upowszechniło się dopiero wraz najnowszą edycją oprogramowania. Obecna luka nie niesie zatem ze sobą większego zagrożenia, niż w przypadku korzystania z komputerów, które funkcję Secure Boot mają całkowicie wyłączoną.

Źródło: WCCFTech, The Register, Reddit