Call of Duty Black Ops 6 - po wycieku wersji developerskiej przyszła pora na opublikowanie cut-scenek z trybu singleplayer

Call of Duty Black Ops 6 zostało wstępnie ogłoszone tuż przed konferencją Xbox Games Showcase, natomiast pełna zapowiedź odbyła się podczas rzeczonej prezentacji Microsoftu w czerwcu tego roku. Najnowsza część to jednocześnie pierwsza gra w serii, która otrzymała dodatkowy rok na dopieszczenie wszystkich prac. Główną ekipą odpowiedzialną za Black Ops 6 jest studio Treyarch i obecnie musi się ono mierzyć z nie lada wyzwaniem. Nowe Call of Duty w szybkim tempie wycieka do sieci - po trybie developerskim gry przyszła pora na elementy z kampanii singleplayer.

Call of Duty Black Ops 6 boryka się z ogromnymi wyciekami. Po opublikowaniu trybu developerskiego gry (posiadacze złamanej konsoli PlayStation 4 mogą obecnie grać chociażby w multiplayer) przyszła pora na komplet cut-scenek z trybu dla pojedynczego gracza. Tytuł zadebiutuje pod koniec października, ale do tego czasu być może poznamy (prawie) całą grę.

Już od kilku dni w branży gier jest głośno o wycieku wersji developerskiej Call of Duty Black Ops 6, którą można uruchomić na złamanych (pod względem zabezpieczeń rzecz jasna) konsolach PlayStation 4. Gracze w ten sposób nie tylko mogą uruchomić tryb multiplayer, ale nawet są w stanie tworzyć swoje własne serwery, w których nie brakuje chętnych do zagrania. Okazuje się, że Activision oraz Treyarch mogą mieć jeszcze większy problem, ponieważ teraz do sieci przedostał się także de facto tryb singleplayer (tryb dla pojedynczego gracza).

SPOILER ALERT: I did a funny pic.twitter.com/UMxDerD5Rn — Bikou (@Kivikou) August 10, 2024

Na portalu X użytkownik Kivikou opublikował materiał zawierający w sobie wszystkie filmiki przerywnikowe z Call of Duty Black Ops 6. Nie jest to gameplay co prawda, jednocześnie jednak cut-scenki (mowa jednak tylko o obrazie, bowiem materiał jest pozbawiony dźwięku) w pełni prezentują całą kampanię fabularną, postacie oraz wydarzenia. Jeśli ktoś jest ciekawy zawartości, link do materiału znajduje się powyżej (choć zapewne niedługo zostanie zablokowany przez wydawcę). Według źródła, wszystkie udostępnione materiały pochodzą z tej samej wersji beta gry, którą ujawniono w ubiegłym tygodniu. Obecnie jedyny tryb, który w ogóle nie wyciekł do sieci, to tryb Zombie. Coś nam się jednak zdaje, że to tylko kwestia czasu...

Źródło: X @Kivikou, Insider Gaming