Call of Duty: Black Ops 6 - Activision i Treyarch chwalą się zainteresowaniem. Najlepszy miesiąc otwarcia w historii serii

Słynna seria na pewno miała już lepsze okresy. I to zarówno pod kątem jakości zawartości, jak i uznania fanów. Nie zmienia to jednak faktu, że jej pozycja na rynku zdaje się być zupełnie niezachwiana. Nawet niesławna zeszłoroczna trzecia część nowego ujęcia cyklu Modern Warfare bądź co bądź swoje sprzedała. Obecnie Activision ponownie współpracuje z Treyarch i od kilku tygodni na rynek weszło nowe Black Ops. Najwyraźniej pod kątem finansowym na dłuższą metę z sukcesem.

Mieszane opinie miały nie zaszkodzić głównym celom twórców Call of Duty: Black Ops 6. Zainteresowanie grą większe niż kiedykolwiek.

Start Call of Duty: Black Ops 6 nie zwiastował mocnego uderzenia i pełnego odbicia się po Modern Warfare III. Zresztą do dziś jeśli spojrzymy na Steam, ujrzymy ledwo ponad 50% pozytywnych opinii, czyli naprawdę mierny wynik. Ale jak to bywa w przypadku tej serii, niezależnie od odbioru czy poziomu krytyki wszystko się klarownie zwraca. Mówiono już co nieco o udanej sprzedaży gry, teraz zaś pojawiło się więcej konkretów odnośnie pierwszych tygodni od premiery. Oto, czym Treyarch się ostatnio podzieliło:

Thanks for the support, everyone! How about an early 2XP Weekend to celebrate, starting Wednesday?



Oh... and Prop Hunt, Stakeout 24/7, and Hardcore Stakeout 24/7 starting Wednesday, too? https://t.co/p9CxHxFHdm — Treyarch (@Treyarch) November 25, 2024

Jeżeli zatem chodzi o łączną liczbę graczy, a także np. liczbę spędzonych godzin w grze, żadna inna odsłona Call of Duty nie miała takich wyników w przeciągu pierwszych trzydziestu dni, jak Black Ops 6. Z pewnością spory udział miało bezprecedensowe zawitanie na premierę na Game Passa, ale z drugiej strony świetne wyniki finansowe zanotowanie chociażby na konsolach Sony, gdzie naturalnie nie występuje w żadnej formie subskrypcji. W ramach podziękowania z tej okazji od jutra będzie można tymczasowo zdobyć podwójne punkty doświadczenia, pojawią się również dwa specjalne tryby: Prop Hunt i Stakeout 24/7.

Źródło: VGC