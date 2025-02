Bodycam - zbliża się nowy fotorealistyczny shooter. Zapowiedź, wymagania sprzętowe i zaproszenie na testy

W zeszłym roku dostaliśmy całkiem ciekawe materiały związane z Unrecord, wyjątkowo realistycznie wyglądającą strzelanką. Wygląda na to, że nie musieliśmy zbyt długo czekać na prezentację gry mającej wiele podobieństw do rzeczonego projektu studia DRAMA. Oczywiście w dalszym ciągu warto zaznaczyć kilka dosyć znaczących różnic. Reissad Studio planuje chociażby uderzyć w rynek wieloosobowy, a pierwsi gracze wkrótce będą mogli ocenić ich starania.

Bodycam to kolejna próba wprowadzenia fotorealistycznego shootera na Unreal Engine 5. Wiemy już, jakie są wymagania sprzętowe gry, z kolei lada dzień pojawia się szansa na wzięcie udziału w testach.

Przedsięwzięcia mocno przypominające Unrecord miały już w poprzednich miesiącach miejsce. Przykładowo, jesienią 2023 roku zapowiedziano Chasmal Fear, grę tworzoną przez dwie osoby i łączącą w sobie elementy FPS-a oraz horroru. Teraz z kolei czas na Bodycam, ponownie owoc pracy dwóch zapaleńców. Pozycja o dość bezpośrednim tytule ma być zaś dynamiczną strzelanką przeznaczoną dla wielu osób. Na Steamie pojawiły się już nawet wymagania sprzętowe gry. I jak można było się spodziewać, będzie potrzeba już nieco mocniejszych konfiguracji.

Minimalne wymagania Zalecane wymagania Procesor Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-10700K

AMD Ryzen 7 3800X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB VRAM)

AMD Radeon RX 5700 (8 GB VRAM) NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB VRAM)

AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB VRAM) Pamięć 8 GB RAM 16 GB RAM Miejsce na dysku 30 GB (zalecany SSD) 30 GB (zalecany SSD) Sieć szerokopasmowe połączenie internetowe szerokopasmowe połączenie internetowe System Windows 10 / 11 Windows 10 / 11

Bodycam jest z pewnością na wczesnym etapie rozwoju, ale już niedługo rozpoczną się pierwsze playtesty. Zainteresowani projektem mogą już teraz poprosić o dostęp na steamowej karcie, by móc wstępnie ocenić, w którą stronę to wszystko zmierza. W ostatnich dniach pojawił się także gameplay trailer, który w efektowny sposób prezentuje dynamiczne zmagania na jednej z dostępnych aren. Czas pokaże, czy pójście w tak daleko idący graficzny realizm przyniesie jakieś pozytywne skutki. Na razie mimo wszystko wiele aspektów takich gier jest trudnych do ocenienia - a przynajmniej dopóki nie zobaczymy, jak coś takiego naprawdę funkcjonuje.

Źródło: Reissad Studio (Youtube), Steam