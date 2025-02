Blackview N6000 - Mały smartfon dla twardzieli, odporny na zalanie, pyłki i wstrząsy. Teraz w niższej cenie na AliExpress

Blackview od ponad 10 lat angażuje się w produkcję wytrzymałych telefonów, dostarczając wysokiej jakości urządzenia, które mają za zadanie przetrwać trudne warunki. Firma wypuszcza właśnie swój pierwszy 4,3-calowy aparat Blackview N6000, gotowy stawić czoła trudnym warunkom środowiskowym i zagrożeniom, takim jak przypadkowe upadki czy silne wstrząsy. Najnowszy model łączy w sobie wysoką wytrzymałość, odporność na upadek z wysokości 5 metrów oraz wodoodporność do 15 m pod wodą przez 30 minut.

Blackview N6000 - Mały smartfon dla twardzieli, odporny na zalanie, pyłki i wstrząsy. Teraz dostępny w niższej cenie na AliExpress.

Blackview N6000 wykorzystuje 6 nm układ MediaTek Helio G99, posiada do 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Urządzenie otrzymało dwie kamery (16MP + 48MP), a system operacyjny DokeOS 3. 1 bazuje na Android 13, wspieranym przez Blackview ArcSoft 5.0. W przeciwieństwie do innych wytrzymałych telefonów, które są duże i nieporęczne, co utrudnia trzymanie ich w dłoni podczas ruchu, Blackview N6000 waży zaledwie 208 gramów i ma szerokość około 65 mm. Ekran o przekątnej 4,3 cala wspierany przez wbudowany system considerate, pozwala użytkownikom uchwycić wszystkie informacje w mgnieniu oka dzięki rozdzielczości QHD, który zapewnia żywe obrazy i ostrzejszy tekst.

Blackview N6000 wyposażono w głośnik z funkcją Smart-PA, wraz z techniką BesLoudness i trybem Hi-Fi, więc umożliwia użytkownikom prowadzenie wyraźnych i płynnych rozmów nawet w hałaśliwym otoczeniu. Telefon podobnie jak jego poprzednicy uzyskał certyfikaty IP68 i IP69K oraz standard wojskowy (MIL-STD 810H), a także osiąga większą wytrzymałość w zakresie wodoodporności (do 15 m głębokości przez 30 minut), pyłoszczelności (99% pyło- i piasko-szczelności), odporności na upadki (do 5 m odporności) oraz ekstremalne temperatury (od -40 do 80 ℃). Ekran zabezpiecza warstwa Corning Gorilla Glass 5. Sprzęt jest nieustraszony wobec wyzwań, jakie stawia przed nim użytkownik, zwłaszcza jeśli pracuje w trudnym terenie.

Chociaż Blackview N6000 jest smukły i lekki, pod maską kryje się bateria o pojemności 3880 mAh, gwarantująca do 18 dni czuwania. Akumulator zapewnia także przedłużoną trwałość i zwiększone bezpieczeństwo. Blackview N6000 został przetestowany w Antutu i uzyskał wynik na poziomie poziomie 403,181 punktów, więc zapewnia ponadprzeciętną wydajność. Inteligentne ładowanie zapewnia o 25% szybsze uruchamianie aplikacji, technologia Atomized Memory zapewnia o 17% szybsze i bardziej płynne działanie, a technologia LMK (Low Memory Killer) zapewnia o 15% płynniejsze i bardziej wydajne działanie. Co więcej, aby zapewnić bezpieczną pracę podczas ciągłego użytkowania, telefon otrzymał poczwórny system chłodzenia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników w zakresie fotografii, Blackview wyposażył N6000 w 48-megapikselowy tylny aparat Samsung (technologia TetraPixel, Super-PD Auto Focus i Smart-ISO) zapewniający wyższą czułość na światło, zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia. Przednia kamera jest natomiast 16-megapikselowa, a zakres funkcji obejmuje tryb HDR, nocny, upiększania, portretowy, panoramę itp., Możliwe jest także nagrywanie filmów w rozdzielczości 2K. Blackview N6000 oferuje też szereg funkcji m.in Google Lens do błyskawicznego tłumaczenia, rozpoznawania i wyodrębniania tekstu. Nigdy nie zgubisz drogi dzięki nawigacji - GPS, GLONASS, Beidou i Galileo. Wysoki poziom zabezpieczeń zapewnia obsługa odcisków palców i odblokowywania twarzą, a technologia NFC umożliwia szybkie płatności mobilne.

Blackview N6000 będzie dostępny na AliExpress od 24 lipca do 28 lipca 2023 w trzech opcjach kolorystycznych (pomarańczowej, zielonej i czarnej) w cenie 159,99 USD. Jeszcze bardziej atrakcja cena 149,99 USD obowiązuje dla pierwszych 200 zamówień! Co więcej, podczas globalnej premiery Blackview do zamówień dodaje uchwyt na telefon na rękę.

Źródło: Blackview