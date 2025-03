Blackview A200 Pro - smartfon z zakrzywionym ekranem AMOLED i 12 GB RAM w rewelacyjnie niskiej cenie

Na rynku smartfonów od czasu do czasu pojawiają się bardzo ciekawe konstrukcje, które przy okazji nie powodują znaczącego uszczuplenia naszego portfela. Do tej puli urządzeń można zaliczyć omawianego Blackview A200 Pro. Mimo że do tej pory producent skupiał się na wzmacnianych sprzętach, to najnowszy model będzie całkowitym przeciwieństwem tej dziedziny. Spotkamy się z zakrzywionym panelem AMOLED, sporą ilością pamięci RAM oraz naprawdę dobrą ceną.

Blackview A200 Pro to świetnie wyceniony smartfon chińskiego producenta, który zaoferuje nam zakrzywiony ekran AMOLED, pojemny akumulator oraz pokaźną ilość pamięci flash i RAM.

Nieczęsto spotykamy się z widokiem podwójnie zakrzywionego szkła w kwocie 1299 zł. Jednak widać, że Blackview chce się stać znaczącą marką również w dziedzinie smukłych smartfonów. Na froncie spotkamy się z 6,67-calowym panelem AMOLED o dość standardowej rozdzielczości FHD+. Ekran może się pochwalić 120-hercowym odświeżaniem oraz jasnością szczytową na poziomie 1300 nitów - w pełnym słońcu nie będziemy mieli problemów z odczytem. Dodatkowo jest on wzmacniany szkłem Corning Gorilla Glass 5. Na pokładzie znajdziemy procesor MediaTek Helio G99 wraz z układem graficznym Mali-G57 MC2. Widzimy więc wyraźnie, gdzie producent postanowił nieco zaoszczędzić. Dalsza specyfikacja prezentuje się jednak nad wyraz dobrze.

Blackview A200 Pro Wyświetlacz 6,67" AMOLED 2400 x 1080 px, 120 Hz (22:9)

1300 nitów, Corning Gorilla Glass 5 Procesor MediaTek Helio G99 (6 nm)

2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MC2 Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 Pamięć RAM 12 GB LPDDR4X Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC

GPS, Beidou GLONASS, Galileo Porty, sloty i złącza USB typu C, slot na karty microSD (do 1 TB) Aparaty tylne 108 (Samsung ISOCELL HM6) + 8 + 2 MP Aparat przedni 16 MP Akumulator 5050 mAh, 66 W System operacyjny Android 13 / DokeOS 4.0 Wersje kolorystyczne Niebieski, Fioletowy, Czarny Wymiary i waga 162,23 x 73,6 x 8,55 mm / 196 g Cena 1299 zł

Smartfon dysponuje 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X oraz 256 GB pamięci flash UFS 2.2. Do dyspozycji otrzymamy także moduły Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Warto wspomnieć, że czytnik linii papilarnych umieszczono pod ekranem. Z aparatów tylnych liczy się tak naprawdę jedynie jednostka 108 MP od Samsunga, z kolei reszta to po prostu "standard" naszych czasów. Z przodu ulokowano oczko o rozdzielczości 16 MP. Sam akumulator to ogniwo o pojemności 5050 mAh, które możemy naładować z mocą 66 W. Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne. Trzeba szczerze przyznać, że dla wielu osób ta propozycja może się okazać naprawdę dobra. Jeśli naszym priorytetem jest wyświetlacz w smartfonie oraz akumulator, natomiast inne elementy, takie jak topowa wydajność, schodzą u nas na drugi plan, to warto się zastanowić nad zakupem.

