Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition - znamy datę premiery odświeżonej wersji gry. Pojawił się także oficjalny zwiastun

Beyond Good & Evil to bez wątpienia kultowa gra. Wielu graczom kojarzy się ona ze starym, dobrym Ubisoftem, który nie bał się zaprezentować czegoś oryginalnego, a przy tym niezmiernie grywalnego. Mimo upływu lat o marce tej ciągle było głośno, choć to raczej z powodu powstającej w bólach "dwójki". Nie oznacza to jednak, że "jedynkę" czeka zapomnienie. Zapowiedziano właśnie wyczekiwaną odświeżoną wersję tej produkcji.

Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition zadebiutuje już 25 czerwca bieżącego roku. Szykuje się nie lada gratka dla starszych fanów gry, jak i tych, którzy nie mieli dotąd okazji zagrać w oryginalne Beyond Good & Evil.

Gra nosi tytuł Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Jej pojawienie się nie jest zupełnie zaskakujące, bowiem w ostatnich miesiącach pojawiło się o niej wiele przecieków (sami nawet pisaliśmy newsy na jej temat). Kiedy będziemy mogli w nią zagrać? Jak się okazuje, dosłownie za kilka dni. Premiera odbędzie się dnia 25 czerwca bieżącego roku. Tytuł trafi rzecz jasna na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Wydaje się, że gra równie dobrze mogłaby nosić podtytuł "Remastered", bowiem wprowadzone nowości dobitnie świadczą o tym, że mamy do czynienia tylko z odświeżoną edycją przystosowaną do nowoczesnego sprzętu. Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition zadziała zatem w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę. Można liczyć też na udoskonalone sterowanie, odrestaurowaną ścieżkę dźwiękową, opcję autozapisu, cross-save, pomijanie cut-scenek, a ponadto przygotowano tryb Speedrun, zaktualizowaną lista trofeów i osiągnięć, a także... nową misję, w której gracze dowiedzą się więcej o przeszłości głównej bohaterki i zostaną niejako narracyjnie wprowadzeni do Beyond Good & Evil 2 (co pokazuje, że Ubisoft ciągle ma plany wobec tej produkcji). Wygląda więc na to, że szykuje się nie lada gratka dla starszych fanów gry, jak i tych, którzy nie mieli dotąd okazji zagrać w oryginalną wersję Beyond Good & Evil.

