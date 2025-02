Beyond Good and Evil 2 - nie żyje Emile Morel, dyrektor kreatywny gry tworzonej przez studio Ubisoft Montpellier

Smutne wieści płyną ze studia Ubisoft Montpellier. W wieku 40 lat zmarł dyrektor kreatywny gry Beyond Good and Evil 2 – Emile Morel. Był bardzo doświadczonym pracownikiem francuskiego dewelopera. Nową funkcję objął zaledwie kilka miesięcy temu. Swoje kondolencje wyrazili współpracownicy. Trudno na razie wyrokować, jak to wydarzenie wpłynie na proces tworzenia gry, który i tak od dłuższego czasu jest bardzo skomplikowany.

Emile Morel dołączył do Ubisoftu w 2009 roku i pracował nad szeregiem tytułów, wśród których można wymienić między innymi The Adventures of Tintin oraz Rayman Legends. W przeszłości miał wpływ na kształt Alone in the Dark z 2008 roku, a także Test Drive Unlimited 2. W lutym został awansowany na dyrektora kreatywnego Beyond Good and Evil 2. W związku ze śmiercią Emile Morela, jego współpracownicy wyrazili kondolencje. „Przez ponad dekadę był cenionym kolegą w Ubisoft Montpellier, śmialiśmy się i płakaliśmy razem w trakcie lepszych i gorszych okresów, i dowieźliśmy wiele wspaniałych gier” - napisała M. Gabrielle Shrager, obecnie główna pisarka studia Lightspeed LA. „Emile był bardzo dumny z Beyond Good and Evil 2, Space Monkeys i swoich współpracowników. Będzie go nam bardzo brakowało” - dodała. Przyczyna śmierci dewelopera nie jest znana publicznie.

Beyond Good and Evil 2 rodzi się w wielkich bólach. O produkcji gry mówiło się od kilkunastu lat, ale pierwszy konkretny materiał ujrzeliśmy w 2017 roku podczas targów E3. Od tamtej pory trwają ponoć prace, ale przedłużające się oczekiwanie wskazuje, że nie przebiegają one pomyślnie. Zespół tworzący grę ma za sobą rozmaite zawirowania, w tym oskarżenia dotyczące toksyczności środowiska pracy. Studio było też w ostatnich miesiącach przedmiotem kontroli ze strony francuskiej inspekcji pracy. Nie jest jasne, czy tytuł kiedykolwiek ujrzy światło dzienne. Śmierć Emille Morela to kolejne kłopoty dla zespołu. Inny przedstawiciel Ubisoftu – Greg Hermittant – zapowiada jednak kontynuację pracy zmarłego dewelopera.

