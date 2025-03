Bang & Olufsen Beoplay H100 - nowe słuchawki premium, które oferują Spatial Audio, ANC oraz modularną konstrukcję

Do sprzedaży trafiły nowe nauszne słuchawki bezprzewodowe od marki Bang & Olufsen. Mamy do czynienia z naprawdę wysoką półką, więc możemy oczekiwać zarówno najlepszych materiałów, jak i technologii. Model Beoplay H100 jest najbardziej zaawansowaną propozycją od tego producenta, która według niego jest bliska ideału. Na pokładzie znalazły się tytanowe przetworniki, obsługa Spatial Audio oraz ANC, a także funkcja EarSense. Za nowy produkt trzeba jednak słono zapłacić.

Duńska firma Bang & Olufsen oferuje nowe nauszne słuchawki, które mają spełnić oczekiwania najbardziej wymagających osób. Beoplay H100 mają zapewnić świetną jakość dźwięku, obsługę dźwięku przestrzennego i śledzenia ruchów głowy, a do ich produkcji użyto wysokiej klasy materiałów.

Bang & Olufsen Beoplay H100 to propozycja z naprawdę wysokiej półki w świecie nausznych słuchawek bezprzewodowych. Nowy model oferuje elektrodynamiczne tytanowe przetworniki, które ochrania aluminiowa maskownica. Wydobywający się z nich dźwięk ma być odpowiednio dostrojony przez funkcję EarSense, która modyfikuje brzmienie w zależności od odtwarzanego utworu oraz warunków otoczenia, a także zapewniać głęboki bas. Możemy przy tym liczyć aż na 10 mikrofonów, które z pewnością bardzo dobrze wpłyną na funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC). Dostępny jest także tryb przezroczystości (True Transparency), który można regulować fizycznym pokrętłem na słuchawkach.

Bang & Olufsen Beoplay H100 Przetworniki Elektrodynamiczne tytanowe przetworniki o średnicy 40 mm Pasmo przenoszenia 10 - 20 000 Hz

10 - 40 000 Hz (hi-res mode) ANC Tak Tryb przezroczystości True Transparency Łączność Bluetooth 5.3 Obsługa kodeków AAC, SBC, LDAC Mikrofony 10 Norma IP IP53 Złącza USB typu C Multipoint Do dwóch urządzeń jednocześnie

Po planowanej aktualizacji w 2025 roku: do trzech urządzeń jednocześnie Czas pracy Do 32 godzin z ANC

Do 30 godzin ze Spatial Audio i śledzeniem ruchów głowy Czas ładowania Około 1 godziny Materiały Aluminium, tytan, skóra jagnięca, skóra bydlęca, szkło hartowane, tkanina, polimery Wymiary i waga 188 x 210 x 77 mm / 375 g Gwarancja 5 lat Cena 7199 zł

Bang & Olufsen Beoplay H100 ma się wyróżniać także swoją modularną konstrukcją, która pozwoli nam łatwo wymienić poduszki, akumulator, a nawet przetworniki. Możemy również skorzystać z dotykowej powierzchni, aby używać gestów. Na pałąku znalazła się pianka, którą pokryto tkaniną, z kolei same poduszki obszyto skórą jagnięcą. Do każdego zakupu dodawane jest dedykowane etui na słuchawki, które wykonano ze skóry bydlęcej. Po przystąpieniu do programu Beocare otrzymamy 5-letnią gwarancję. Co dość ciekawe, niektóre funkcje dostępne są już teraz, a inne będą dodawane stopniowo (np. w aktualizacji w 2025 roku pojawi się możliwość podłączenia sprzętu do trzech innych jednocześnie, gdzie obecnie limit to dwa urządzenia, a także uzyskamy dostęp do jeszcze lepszych kodeków audio). Obecna cena to 7199 zł, a zakupu można dokonać w oficjalnym sklepie internetowym producenta.

Źródło: Bang & Olufsen