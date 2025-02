Baldur's Gate 3 - jedna z największych fanowskich kampanii otrzymała pierwszą grywalną wersję

Larian Studios dokonało czegoś, co powiodło się niewielu zespołom: nie tylko przejęli legendarną serię nie ośmieszając jej, ale dodatkowo tchnęli w nią zupełnie nową jakość. Konsekwentny rozwój sprawił, że mieli wystarczająco dużo czasu i pieniędzy, by tworzyć Baldur's Gate 3 latami w preferowanych warunkach. Od premiery minęło już nieco czasu, ale gra nadal jest w pewnych miejscach rozwijana. Mocnym przełomem okazało się dodanie narzędzi moderskich.

Pojawiła się kolejna spora modyfikacja do Baldur's Gate 3: The Grand Theater – Sell your Lute to the Devil, przedstawiająca odrębną opowieść.

Od czasu do czasu modyfikacje potrafią pozytywnie zaskoczyć - zwłaszcza jeśli twórcy zaoferują odpowiednie wsparcie. Jesienią zeszłego roku Larian Studios wprowadziło oficjalne narzędzia mające pomóc społeczności kreować własne historie i w przeciągu ostatnich miesięcy światło dzienne ujrzało kilka intrygujących projektów. Jednym z nich jest The Grand Theater – Sell your Lute to the Devil, prawdopodobnie najbardziej złożona przygoda stworzona przez moderów w świecie Baldur's Gate 3. Nowa lokacja, ponad 2000 linii dialogowych, nietypowe questy oraz groźna frakcja - tak można podsumować tę imponującą kampanię.

Tytułowe The Grand Theater to znajdująca się na peryferiach Baldur's Gate efektowna lokacja, kusząca pobliskich podróżników ekstrawaganckim wyglądem i dźwiękami muzyki. Pod pięknym płaszczykiem iluzji kryje się jednak znacznie mroczniejsza opowieść. Miejsce to jest bowiem koordynowane przez Czerwonych Magów z Thay, mających własne plany. Nakłaniają kolejnych spragnionych splendoru artystów, by brali udział w ich sztuce, eksponując swój talent. Cena za sławę może być jednak zbyt wysoka. Twórca moda ostrzega, żeby przed ograniem go ukończyć właściwą kampanię. Podobno za sprawą Larian jeżeli nie spotkamy jakichś NPC-ów w trakcie rozgrywki, nie pojawią się także w The Grand Theater. Poza tym modem, godny odnotowania jest też chociażby Forsaken, umiejscowiony w uniwersum Warcrafta.

Źródło: WCCFtech