Baldur's Gate 3 - rozwój gry jeszcze się nie zakończył. Zapowiedziano aktualizację, która doda cross-play i szereg innych nowości

Baldur’s Gate 3 na zawsze zapisało się już w historii komputerowej rozrywki. Dzieło Larian Studios pokazało, że klasyczne RPG-i także mogą przebić się do mainstreamu i osiągnąć gigantyczny sukces. Co więcej, proces wsparcia dla tytułu jest realizowany niemalże wzorcowo. Obok poprawek usuwających błędy, otrzymujemy też większe aktualizacje, które za darmo wprowadzają nowe elementy do rozgrywki. Zapowiedziano właśnie kolejną z nich.

Patch 8 do Baldur's Gate 3 wprowadzi szereg istotnych nowości. Są wśród nich opcja cross-playu pomiędzy użytkownikami różnych platform, liczne nowe podklasy postaci oraz tryb fotograficzny.

We wrześniu informowaliśmy o dużej aktualizacji do Baldur’s Gate 3, która udostępniała oficjalne narzędzia moderskie oraz wprowadzała kilkanaście nowych cut-scenek z zakończeniami dla złych postaci. Twórcy jednak nie zwalniają tempa i już ogłosili plany dotyczące kolejnego pokaźnego update'u. Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie cross-playu. Możliwa zatem stanie się rozgrywka z osobami korzystającymi z różnych platform. Cross-play obejmie komputery osobiste, konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, a także komputery Mac. Gra otrzyma odpowiednie lobby, z którego będą mogli skorzystać gracze wymienionych platform.

Na tym oczywiście zmiany najnowszej aktualizacji się nie kończą. Do gry trafi bowiem aż 12 nowych podklas postaci (po jednej na każdą główną klasę). To oczywiście oznacza także obecność nowych umiejętności, animacji, efektów wizualnych, przywoływanych stworzeń, a nawet linii dialogowych. Z pełną listą nowych podklas można zapoznać się na odpowiedniej stronie w serwisie Steam. Twórcy zapowiedzieli także wyczekiwany przez wielu tryb fotograficzny. Możliwe będzie skorzystanie z niego nie tylko podczas eksplorowania mapy czy walki, ale także w trakcie dialogów i innych cut-scenek, choć dostępne w danym momencie funkcje będą się różniły. Wiemy już, że tryb ten zaoferuje między innymi specjalne efekty postprocesowe, ramki, naklejki oraz inne opcje personalizacji ujęć. Data debiutu kolejnej dużej aktualizacji nie jest jeszcze znana. Wiemy jedynie, że nastąpi to w przyszłym roku.

Źródło: Larian Studios