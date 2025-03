AYANEO Gaming Pad i Pocket S2 - nowe sprzęty do gier z chipem Snapdragon G3 Gen 3. Aktywny układ chłodzenia i Wi-Fi 7

Firma Qualcomm nie tak dawno zaprezentowała swoje nowe portfolio z chipami dla handheldów do gier. Z wiadomości od tej firmy mogliśmy się dowiedzieć, że już wkrótce na rynek wkroczą pierwsze urządzenia, które będą korzystały z omawianych nowości. Marka AYANEO ogłosiła właśnie debiut jednego handhelda i tabletu dla graczy - oba mają na pokładzie najmocniejszą z nowych propozycji od Qualcomma. Premiera jest niepełna - nie znamy cen ani kompletnej specyfikacji sprzętów.

Marka AYANEO zaprezentowała dwa nowe urządzenia dla graczy: Gaming Pad oraz Pocket S2. Pierwsze jest tak naprawdę tabletem, który wyróżnia się dość ciekawym wyglądem, z kolei drugie to pełnoprawny handheld o smukłej konstrukcji. Oba mogą skorzystać z nowego chipu od Qualcomma.

Pierwszą nowością jest wspomniany już AYANEO Gaming Pad. Jego konstrukcja opiera się na 8,3-calowym ekranie LCD o rozdzielczości 1440p i 120-hercowym odświeżaniu, a także na metalowej ramce i szklanym panelu tylnym. Na tym ostatnim znajdziemy otwór na wentylator, a także wyspę z dwoma aparatami. Nie zabrakło także czterech wnęk na głośniki, więc tablet powinien się sprawdzić również do oglądania filmów. Nowość będzie mogła skorzystać z chipu Snapdragon G3 Gen 3, choć nie podano, na jaką ilość pamięci RAM i wbudowanej możemy liczyć.

AYANEO Gaming Pad Procesor Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3 Układ graficzny Qualcomm Adreno A33 Pamięć RAM Brak informacji Pamięć wbudowana Wyświetlacz 8,3" 1440p, 120 Hz (LCD, 3:2) Łączność Wi-Fi 7 Porty, złącza i sloty USB typu C Aparat przedni 5 MP Aparaty tylne 50 MP (AF) + 13 MP (120 stopni) Akumulator Brak informacji Wymiary i waga Dodatkowe informacje Szklany tył, metalowa ramka, 6-osiowy żyroskop, aktywny system chłodzenia System operacyjny Android

AYANEO Gaming Pad będziemy mogli połączyć z mobilnym kontrolerem do gier, a także ze standardowym zestawem składającym się z klawiatury i myszki (oczywiście inne akcesoria też wchodzą w grę). Całość działa pod kontrolą systemu Android, więc możliwości są całkiem spore. W przypadku zainteresowania tym produktem trzeba się uzbroić w cierpliwość, ponieważ więcej informacji o nim zostanie udostępnionych z biegiem czasu. Według informacji pochodzących z portalu Notebookcheck, obie omawiane nowości staną się dostępne w maju 2025 roku.

AYANEO Pocket S2, tak jak jego poprzednik, będzie mógł się pochwalić smukłą konstrukcją. Twórcy zapewniają, że będziemy mieli do czynienia z "największą baterią wśród handheldów do gier tej wielkości", choć nie sprecyzowano, o jakiej pojemności mowa. Ergonomiczny kształt dopełnia metalowa ramka, wytrzymałe i precyzyjne gałki analogowe oraz przyciski spustowe, a także 6,3-calowy ekran IPS. Urządzenie będzie mogło skorzystać z aktywnego systemu chłodzenia, na który składa się radiator i wentylator. Spotkamy się też z preinstalowanym oprogramowaniem od tego producenta, które pozwoli nam na zarządzanie grami i wydajnością, czy też na mapowanie przycisków. Nowości zapowiadają się ciekawie, ale ceny zapewne nie będą należeć do niskich.

AYANEO Pocket S AYANEO Pocket S2 Procesor Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3 Układ graficzny Qualcomm Adreno A32 Qualcomm Adreno A33 Pamięć RAM 12 lub 16 GB LPDDR5X (8533 Mb/s) Brak informacji Pamięć wbudowana 128 GB UFS 3.1

512 GB lub 1 TB UFS 4.0 Wyświetlacz 6" 1440p lub Full HD (IPS) 6,3" 1440p (IPS HD TrueColor Display) Łączność Wi-Fi, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, (?) Porty, złącza i sloty USB typu C, Slot na karty SD USB typu C, (?) Akumulator 6000 mAh Brak informacji Wymiary i waga 213,9 x 85 x 13 mm / 350 g Dodatkowe informacje System chłodzenia z komorą parową, gałki analogowe i przyciski spustowe oparte o czujniki z efektem Halla, 6-osiowy żyroskop, czytnik lini papilarnych Gałki analogowe i przyciski spustowe oparte o czujniki z efektem Halla, aktywny system chłodzenia, metalowa ramka, czytnik lini papilarnych, (?) Wibracje 1 silniczek (X-axis Linear Motor) 2 silniczki (dual X-axis motors) System operacyjny Android 13 Android

Źródło: Notebookcheck, AYANEO