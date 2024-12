AYANEO 3 - pierwszy handheld z modularnymi kontrolerami i AMD Ryzen AI 9 HX 370. Nowy poziom personalizacji

Chińska firma AYANEO jest stosunkowo nowym graczem na arenie mini PC oraz handheldów do gier, gdyż swoje urządzenia oferuje od 2020 roku. Produkty tej marki wyróżniają się swoim wyglądem, a często także możliwościami - tak właśnie jest w przypadku nadchodzącego handhelda AYANEO 3. Mowa bowiem o pierwszym tego typu sprzęcie, który zaoferuje użytkownikowi wymienne kontrolery. Nie zabraknie panelu OLED, a także dwóch wydajnych chipów od AMD do wyboru.

AYANEO 3 to intrygujący handheld do gier, który pozwoli nam na większą personalizację niż jakikolwiek inny. Możemy bowiem liczyć na modularne kontrolery - dostępne moduły mogą stworzyć aż 56 konfiguracji.

Od strony technicznej: AYANEO 3 zapewni nam układ AMD Ryzen 7 8840U lub AMD Ryzen AI 9 HX 370, a także 7-calowy ekran LCD lub OLED (w obu przypadkach rozdzielczość to Full HD, z kolei odświeżanie wynosi analogicznie 120 i 144 Hz). Najciekawsze są jednak moduły kontrolerów (Magic Module), które występują w kilku układach. Oferują one dostęp do gałek analogowych opartych o czujniki z efektem Halla, płytki dotykowej, przycisków ABXY, ABXYZC, a także 8-kierunkowego panelu. Na dodatek same przyciski ABXY także można wymienić, choć tu potrzebne jest już dedykowane narzędzie. Moduły są wyposażone w specjalne piny, ale z materiałów wideo ani opisu nie wynika, jakoby mogły być magnetyczne - a szkoda.

AYANEO 3 Procesor AMD Ryzen 7 8840U (Hawk Point, TSMC 4nm FinFET)

8C/16T (Zen 5, 3,3 - 5,1 GHz)



AMD Ryzen AI 9 HX 370 (Strix Point, TSMC 4nm FinFET)

12C/24T (4 x Zen 5, 8 x Zen 5c)

Zen 5: 2 - 5,1 GHz

Zen 5c - 2 - 3,3 GHz Układ graficzny AMD Radeon 780M (12 CU, 2700 MHz)



AMD Radeon 890M (16 CU, 2900 MHz) Pamięć RAM Brak informacji Nośnik danych Wyświetlacz 7" LCD 1920 x 1080 px, 120 Hz

7" OLED 1920 x 1080 px, 144 Hz Porty, złącza i sloty 1 x OCuLink

2 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm Akumulator Brak informacji Dodatkowe informacje Magic Module Cena Brak informacji

Konstrukcja zawiera też suwak do zablokowania przycisków spustowych, a na tyle znajdziemy również dodatkowe przyciski, które można skonfigurować. Całość prezentuje się nadzwyczaj dobrze, a wygoda użytkowania powinna być podobna do Steam Decka - biorąc pod uwagę kształt urządzenia. Na ten moment nie zdradzono jednak zbyt wiele, choć w trakcie pisania tego materiału wciąż odbywa się transmisja na żywo (ostatnie wideo), na której zaprezentowano wariant retro AYANEO 3 i bardziej omówiono całą funkcjonalność. Niebawem powinna się rozpocząć zbiórka na Indiegogo, w której będzie można nabyć omawiane urządzenie. Co do samej ceny - z pewnością niska nie będzie.

Źródło: AYANEO