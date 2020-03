Qualcomm QCC514x i QCC304x: układy SoC do słuchawek BT z ANC

Nie jest tajemnicą, że dźwięk płynący ze słuchawek bezprzewodowych, jakością nie dorówna klasycznym rozwiązaniom "po kablu". Nie oznacza to jednak, że producenci układów SoC, celowanych właśnie w takie rozwiązania, powinni zaprzestać jakichkolwiek prac, nad ich ulepszeniem. Modele wireless to przecież nie tylko walka o jak najlepszy dźwięk, ale i walka o wydłużony czas pracy czy inne bardziej bądź mniej przydatnetechnologie. Qualcomm, znany chyba wszystkim producent układów mobilnych, nie ustaje w takich właśnie pracach, dzięki czemu prezentuje właśnie najnowsze serie układów audio: Qualcomm QCC514x oraz Qualcomm QCC304x. Czym cechują się oba rozwiązania?

Qualcomm prezentuje najnowsze układy SoC dedykowane słuchawkom prawdziwie bezprzewodowym (czyli klasycznym pchełkom, które nie są połączone przewodem nawet między sobą). Czym cechują się nowe rozwiązania dla klasy średniej i klasy premium?

Można przyjąć, że słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (nie wiem czemu, ale nie potrafię przyswoić tego utartego już sformułowania), stały się jeszcze bardziej popularne od momentu sukcesu modelu Apple AirPods. Nowe modele smartfonów, bez złącza 3,5 mm jack również w pewnym stopniu, mimo iż czasami z konieczności, dodatkowo popularyzują słuchawki bezprzewodowe. Nie można przy tym wszystkim zapominać jeszcze o fakcie, że ich popularność spowodowana jest po prostu wygodą, którą wiele osób zdołało już docenić. "Pchełki" już dawno przestały być urządzeniami służącymi odtwarzaniu muzyki czy rozmowom telefonicznym. Dzięki coraz to nowszym układom i oprogramowaniu potrafią coraz więcej, a wraz z nowo zapowiedzianymi układami SoC Qualcomm QCC514x i QCC304x, będą jeszcze bardziej wydajne.

Ale do rzeczy: według producenta model Qualcomm QCC514x (z przeznaczeniem dla klasy premium) i Qualcomm QCC304x (klasa średnia/wejściowa) oferować będą lepszą żywotność baterii, dedykowany sprzęt do tłumienia hałasu (ANC), wsparcie dla asystentów głosowych oraz jeszcze wyższą niż dotąd jakość dźwięku i głosu. To w wielkim skrócie, a teraz nieco szerzej: Szacowany czas użytkowania słuchawek wyposażonych w nowe układy oraz baterię o pojemności 65 mAh ma wynosić do 13 godzin pracy. Włączenie funkcji ANC ma mieć dodatkowo jedynie minimalny wpływ na żywotność baterii. Samo działanie aktywnej redukcji szumu zostało również ulepszone i zoptymalizowane do działania w różnych scenariuszach.

To jeszcze nie wszystko. Technologia Qualcomm TrueWireless Mirroring ma zapobiegać wielu zakłóceniom fal radiowych, a także podczas parowania słuchawek w smartfonie, ma je wyświetlać jako jedno tylko urządzenie (pewnie wielu z Was zna to frustrujące uczucie, gdy z telefonem łączy się tylko jedna ze słuchawek). Układy Qualcomma oferują oczywiście obsługę wszystkich kodeków audio aptX. Obejmuje to także aptX Adaptive, które dynamicznie dostosowuje szybkość transmisji w celu zapewnienia zarówno dobrej jakości dźwięku, jak i możliwie najniższego opóźnienia. Jedną z kluczowych różnic między układami SoC jest ta, że QCC514x zaoferuje dedykowane wsparcie dla technologii Always on Voice (słowo-klucz). W modelach z QCC304x aktywacja głosowa odbywać się będzie z kolei przyciskiem. Oczekuje się, że wszystkie znaczące modele słuchawek Bluetooth nowej generacji, będą bazować właśnie na tych dwóch, zapowiedzianych układach.

Źródło: Qualcomm