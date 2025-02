ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - najnowszy monitor 4K OLED z dwoma trybami pracy wchodzi do sprzedaży

Podczas targów CES 2024 w Las Vegas, firma ASUS jako jedna z pierwszych zaprezentowała monitor do gier z najnowszej generacji panelem OLED od LG Display. Matryca ta charakteryzuje się możliwością pracy w dwóch trybach - 4K z odświeżaniem 240 Hz lub Full HD 480 Hz. Na pełną specyfikację oraz (zwłaszcza) dostępność przyszło nam poczekać ponad pół roku, jednak tajwańska firma w końcu wprowadza swój najnowszy produkt na rynek. Poznaliśmy dzięki temu cenę, która choć jest stosunkowo wysoka, to z drugiej strony przy tego typu specyfikacji i wcześniejszych zapędach ASUS-a, mogliśmy spodziewać się znacznie wyższej kwoty.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP to najnowszy monitor OLED z możliwością pracy w trybie 4K 240 Hz lub Full HD 480 Hz. Sprzęt wchodzi właśnie do sprzedaży w Europie, a jego cena wynosi 1599 euro.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP oferuje 31,5" ekran OLED o domyślnej rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli oraz z częstotliwością odświeżania 240 Hz. Monitor działa jednak w formie Dual-Mode, więc użytkownik może płynnie wybrać drugi tryb, jakim jest rozdzielczość Full HD wraz z częstotliwością odświeżania 480 Hz. Sprzęt wspiera techniki odświeżania w postaci NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium Pro. Wykorzystana matryca OLED dodatkowo posiada powłokę Micro Lens Array+ (MLA+), co pozwala na osiągnięcie wyższej, szczytowej jasności w HDR sięgającej 1300 nitów. Czas reakcji matrycy to 0.03 ms GtG.

Specyfikacja monitora ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP Matryca OLED (WOLED) + Micro Lens Array+ (MLA+) Podświetlenie - Zakrzywienie ekranu - Przekątna 31,5" Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, 16:9 Rozmiar plamki 0.182 mm Odświeżanie 1 tryb: 4K przy 240 Hz

2 tryb: Full HD przy 480 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Pro Czas reakcji 0.03 ms GtG Współczynnik kontrastu ∞:1 Luminancja 250 nitów (SDR - typowo)

450 nitów (SDR - maksymalnie)

1300 nitów (HDR - maksymalnie) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 100% sRGB, ~99% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4 (DSC)

2x HDMI 2.1

1x USB 3.2 typu C (DP 1.4 / PD do 90 W) HUB USB 3x USB 3.2 typu A Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki - VESA 100x100 Waga z podstawą 7,3 kg Wymiary z podstawą 714 x 469 x 274 mm Gwarancja 3 lata (z uwzględnieniem wypaleń ekranu OLED) Cena 1599 euro (~6900 złotych)

Ekran oferuje w pełni 10-bitową głębię barw, co pozwala na prezentację ponad miliarda odcieni barw. Pokrycie przestrzeni barw sRGB oraz DCI-P3 wynosi odpowiednio 100% oraz ~99%. Jeśli chodzi o złącza cyfrowe, to do dyspozycji oddano jeden port DisplayPort 1.4 DSC, dwa HDMI 2.1 o pełnej przepustowości oraz złącze USB-C zgodne z DisplayPort 1.4 oraz z możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 90 W. Na pokładzie monitora nie brakuje także HUB z trzema portami USB 3.2 typu A oraz gniazda Audio-jack 3.5 mm. ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP posiada 3-letnią gwarancję producenta z uwzględnieniem ewentualnych wypaleń na matrycy. Monitor zaczął pojawiać się w europejskich sieciach sprzedaży w cenie 1599 euro, co w przypadku przeliczenia na złotówki daje kwotę około 6900 złotych.

Źródło: ASUS, Caseking