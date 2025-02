ASUS ROG Phone 9 - nowa seria gamingowych smartfonów. Snapdragon 8 Elite, diody Mini LED i ogromna bateria

W świecie smartfonów istnieją pewne jednostki, które skierowane są głównie do mobilnych graczy. Wyróżniają się one tym, że zapewniają (zazwyczaj) najwyższą możliwą wydajność w danym okresie. Firma ASUS właśnie wprowadziła do sprzedaży swoją flagową serię, na którą składają się dwa modele. Oba oferują ekrany AMOLED o bardzo wysokim odświeżaniu, najmocniejszy mobilny układ od Qualcomma, nowe standardy łączności bezprzewodowej, a także diody Mini LED.

Nowe gamingowe smartfony od firmy ASUS wkroczyły na rynek. Oprócz istnie flagowej wydajności możemy liczyć na programowalne diody Mini LED, ekran o niezwykle wysokim odświeżaniu, a także bardzo pojemny akumulator.

Cała seria smartfonów dla graczy ASUS ROG Phone 9 została wyposażona we flagowy układ od firmy Qualcomm, a więc Snapdragona 8 Elite. Wariant ASUS ROG Phone 9 Pro różni się od podstawowego dość nieznacznie, gdyż w tym wypadku mowa o większej ilości pamięci RAM i wbudowanej, nieco korzystniejszym zestawie aparatów, a także kilkukrotnie wyższej liczbie programowalnych diod Mini LED. W pozostałych kwestiach mamy do czynienia z taką samą specyfikacją. Na froncie znajdziemy 6,78-calowy ekran LTPO AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, 185-hercowym odświeżaniu i jasności szczytowej na poziomie 2500 nitów.

ASUS ROG Phone 9 ASUS ROG Phone 9 Pro Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

2 x 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M Układ graficzny Adreno 830 Pamięć RAM 12 lub 16 GB LPDDR5X 16 lub 24 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 lub 512 GB UFS 4.0 512 GB lub 1 TB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,78" 2400 x 1080 px, LTPO AMOLED

185 Hz, HDR10, 2500 nitów (peak), AOD

Corning Gorilla Glass Victus 2 Łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS Porty, złącza i sloty 1 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm Norma odporności IP68 (do 1,5 m na 30 min) Aparat przedni 32 MP (f/2.5, 22 mm, 1/3.2", 0.7 µm) Aparaty tylne 50 MP (f/1.9, 24 mm, 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, gimbal OIS)

13 MP (f/2.2, 13 mm, 120 stopni)

5 MP (f/2.4, makro) 50 MP (f/1.9, 24 mm, 1/1.56", 1.0 µm, PDAF, gimbal OIS)

32 MP (f/2.4, 1/3.2", 0.7 µm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny)

13 MP (f/2.2, 13 mm, 120 stopni) Akumulator 5800 mAh / 65 W System operacyjny Android 15 Wymiary i waga 163,8 x 76,8 x 8,9 mm / 227 g Dodatkowe informacje 85 diod Mini LED 648 diod Mini LED Cena 12/256 GB - 4899 zł

12/512 GB - 5099 zł 16/512 GB - 5999 zł

24 GB / 1 TB - 7299 zł

Nie mogło zabraknąć łączności Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, a także obsługi wielu systemów nawigacji satelitarnej. Konstrukcje są przy tym wodoszczelne i mają zapewnić wydajne chłodzenie pasywne (ROG GameCool 9). Na uwagę zasługuje również bardzo pojemny akumulator, który obsługuje 65 W ładowanie. Urządzenia prezentują się na tyle dobrze, że nawet osoby, których nie można zaliczyć do mobilnych graczy, mogą się zastanawiać nad ich zakupem. Nowości są już dostępne w wielu polskich sklepach internetowych w kwotach widocznych w powyższej tabeli.

Źródło: ASUS, GSMArena