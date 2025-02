ASUS ROG Ally może już skorzystać z dowolnego układu graficznego. Projekt DIY uwalnia potencjał złącza ROG XG Mobile

Pierwszy handheld do gier od firmy ASUS, czyli ROG Ally, miał na pokładzie autorskie złącze ROG XG Mobile, które pozwalało podłączyć do urządzenia dedykowane stacje eGPU. Problemem była jednak ich cena, dlatego rozwiązanie nie cieszyło się zbyt wielką popularnością. Pewien użytkownik postanowił to zmienić i zaprojektował własną płytkę drukowaną wraz z komponentami, dzięki czemu teraz każdy posiadacz handhelda od ASUS-a może połączyć z nim dowolny układ graficzny.

Omawiane złącze ROG XG Mobile, które jest obecne tylko w pierwszej odsłonie handhelda ASUS ROG Ally (w odświeżonej wersji X zostało zastąpione portem USB typu C ze wsparciem standardu Thunderbolt 4), wyróżnia się naprawdę przyzwoitą przepustowością, gdyż mówimy tu o 64 Gb/s (dla porównania w interfejsach Thunderbolt 3 i 4 jest to 40 Gb/s). Dedykowane stacje eGPU dla ROG Ally obsługują tylko wybrane układy graficzne i tak jak wspomniano, są naprawdę kosztowne. Użytkownik portalu Reddit postanowił stworzyć płytkę drukowaną, która zastąpi tę ze stacji eGPU o nazwie XG Station Pro. Po wielu tygodniach pracy udało mu się skonstruować działający model, który umożliwia handheldowi obsługę dowolnego układu graficznego. Ten ostatni będzie mógł skorzystać z 4 linii interfejsu PCIe 3.0.

Na dodatek postanowił on udostępnić zarówno instrukcję, jak i wszystkie informacje o projekcie na platformie GitHub (link), więc każdy może z nich skorzystać. Zawarto tam schemat PCB, a także wymagane komponenty. Domyślnie płytka drukowana została stworzona na zastępstwo napomkniętej już stacji eGPU, natomiast można użyć innego kompatybilnego zasilacza sieciowego ze złączem DC7450 lub po prostu zasilacza ATX, który zostanie odpowiednio przystosowany. Koszt stworzenia płytki drukowanej przez firmę oraz kupna wymaganych elementów i następnie przylutowania ich do niej, może wynieść od 35 do 75 dolarów (w zależności od ilości zamówień), jednak autor posłużył się szacunkowymi wyliczeniami w jednym z zagranicznych przedsiębiorstw, więc na naszym rodzimym rynku ceny mogą wyglądać inaczej. Osoby z większą wiedzą będą w stanie zmodyfikować projekt i dostosować go do własnych potrzeb. Na koniec warto dodać, że laptopy do gier od marki ASUS z serii ROG Flow (modele z 2022 i 2023 roku obsłużą 8 linii interfejsu PCIe 3.0), także będą mogły skorzystać z tej płytki.

