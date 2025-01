ASUS Dual GeForce RTX 4070 (SUPER) EVO White - nowe karty graficzne z eleganckim chłodzeniem o niewielkich wymiarach

GeForce RTX 4070 i RTX 4070 SUPER to aktualnie jedne z popularniejszych kart graficznych, które występują w wielu różnych niereferencyjnych wariantach. Sporym wzięciem cieszą się zwłaszcza tanie modele z dwoma wentylatorami, jak np. ASUS Dual. Oszczędnych graczy z pewnością ucieszy fakt, że niebawem w sprzedaży pojawią się nowe układy z tej serii. Popularny producent dodał do swojej oferty karty GeForce RTX 4070 i RTX 4070 SUPER z dopiskiem EVO White.

Seria Dual EVO White składa się w sumie z czterech modeli - GeForce RTX 4070 i GeForce RTX 4070 SUPER występują w wersjach standardowych i firmowo podkręconych.

Jak się okazuje, modele Dual EVO White to wcale nie to samo co modele Dual White, które są już w sklepach. Przede wszystkim nowe jednostki mają całkowicie białe układy systemy chłodzenia, a zatem na pewno przypadną do gustu tym, którzy chcieliby dopasować kartę graficzną do innych białych podzespołów. Nowe karty ASUS-a cechują się wymiarami 227 x 123 x 50 mm i zajmują 2,5 slotu w obudowie. Wszystkie wyposażone zostały w jedno złącze HDMI 2.1a i trzy DisplayPort 1.4a. Model RTX 4070 ma klasyczne, 8-pinowe gniazdo zasilania, natomiast RTX 4070 SUPER - nowsze, 16-pinowe złącze.

Wszystkie nowe karty z dopiskiem OC Edition rozpędzają się do 2550 MHz, natomiast modele bez informacji o firmowym overclockingu mogą osiągnąć 2505 MHz. Producent nie ujawnił jeszcze, kiedy omawiane układy trafią do sprzedaży. Nie znamy też cen, aczkolwiek można przewidywać, że nie będą to najdroższe modele w swojej klasie.

