Assassin's Creed Mirage i Lies of P z modem dodającym obsługę techniki NVIDIA DLSS 3

Choć technika NVIDIA DLSS 3 trafia do coraz większej liczby tytułów, to wciąż nie jest branżowym standardem. Nie brakuje dużych produkcji, które jej nie wykorzystują. W takiej sytuacji często na scenę wkraczają moderzy. Tak było chociażby w przypadku Starfielda i wielu innych starszych gier. Wydane ostatnio Assassin’s Creed Mirage oraz Lies of P także domyślnie nie obsługują na razie DLSS 3, ale są już modyfikacje, które zmieniają ten stan rzeczy.

Do gier Assassin's Creed Mirage oraz Lies of P wydane zostały modyfikacje wprowadzające obsługę techniki NVIDIA DLSS 3. Gracze mogą zatem korzystać już nie tylko z Super Resolution, ale także Frame Generation.

Na technikę DLSS 3 składa się połączenie Super Resolution (czyli w praktyce DLSS 2) oraz Frame Generation wraz z NVIDIA Reflex. O ile w przypadku tego pierwszego elementu można mówić już o standardzie, tak Frame Generation nie przyjęło się jeszcze w zadowalającym stopniu. Deweloperów wyręczają nierzadko moderzy pokroju PureDark. Najnowszym dziełem autora jest modyfikacja dodająca pełną obsługę DLSS 3 do Assassin’s Creed Mirage. Jest to ciągle wersja beta, a jej pobranie (podobnie, jak w przypadku innych gier) możliwe jest po wsparciu autora za pośrednictwem portalu Patreon.

Włączenie modyfikacji przyczynia się do znacznego wzrostu liczby FPS-ów. Jak wynika z opublikowanego materiału wideo, bez Frame Generation PureDark uzyskiwał na swoim sprzęcie (GeForce RTX 4070 Ti), podczas przechadzki po mieście, około 90 FPS-ów. Po zastosowaniu FG, ich liczba wzrosła do około 150. Mowa zatem o ponad 66% różnicy, co może mieć niebagatelne znaczenie, zwłaszcza jeśli ktoś planuje rozgrywkę w rozdzielczości wyższej niż 1080p. Mod umożliwia również wyłączenie aberracji chromatycznej.

Assassin’s Creed Mirage to niejedyna gra, która doczekała się w ostatnich dniach modyfikacji wprowadzającej obsługę DLSS 3. Inny autor – LukeFZ – opracował podobne rozwiązanie dla jednej z najlepszych gier typu soulslike, czyli Lies of P. W tym przypadku technika NVIDII zastępuje całkowicie AMD FSR 2, więc po zainstalowaniu moda należy aktywować w ustawieniach tę właśnie opcję. Wszystkie niezbędne pliki są dostępne bez żadnych dodatkowych opłat. Modyfikację można pobrać ze strony Nexus Mods.

Źródło: WCCFTech