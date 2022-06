ASRock dodaje obsługę procesorów 13. generacji Intel Raptor Lake dla płyt głównych z chipsetem z serii 600

Procesory Intel Core 13. generacji mają działać na aktualnych płytach głównych z chipsetami 600, jednak zadebiutują one dopiero jesienią tego roku, więc producenci mają jeszcze sporo czasu na przygotowanie odpowiedniego BIOS-u. Co ciekawe, firma ASRock postanowiła nie czekać do ostatniej chwili i wydała już nowe oprogramowanie dla swoich platform, dzięki któremu już teraz można przygotować się do przesiadki na Raptor Lake'a.

Trzeba przyznać, że wydanie takiego oprogramowania już pod koniec czerwca jest godne podziwu, jednak osoby planujące późniejszą wymianę procesora nie będą już musiały przejmować się kwestią kompatybilności.

Jeśli jesteś posiadaczem płyty głównej ASRocka z chipsetem Z690, H670, B660 lub H610, możesz już pobrać z oficjalnej strony producenta nowy BIOS dodający obsługę procesora Core 13. generacji. Trzeba przyznać, że wydanie takiego oprogramowania pod koniec czerwca jest godne podziwu, jednak osoby planujące późniejszą wymianę procesora nie będą już musiały przejmować się kwestią kompatybilności. Dokładny wykaz BIOS-ów dla poszczególnych modeli znajdziecie poniżej.

Warto w tym miejscu dodać, że większość modeli serii 600 firmy ASRock jest wyposażona w obsługę flashbacku BIOS-u, która umożliwia aktualizację UEFI/BIOS bez zainstalowanego procesora lub pamięci na płycie głównej. Oczekuje się, że wraz z debiutem procesorów Intel Core 13. generacji pojawią się także nowe dedykowane płyty główne z serii 700. Podobnie jak w serii 600, tak i w przypadku nowych modeli będzie można wybrać między wariantem DDR4 a DDR5.

Źródło: ASRock