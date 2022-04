ASRock Z690 Taichi - Test płyty głównej dla procesorów Alder Lake. Skoro kosztuje prawie 3000 złotych, to chyba jest najlepsza?

ASRock już dawno wyszedł z cienia największych konkurentów, dostarczając naprawdę solidne płyty główne, chociaż zaczynał jako producent drugiego wyboru. Dzięki rozsądnej polityce firmy, niejednokrotnie największą popularnością cieszyły się właśnie jego konstrukcje, bowiem oferowały dobrą jakość wykonania oraz solidne wyposażenie za rozsądne pieniądze. Z czasem ASRock przeszedł również do ofensywy na mocniejsze pozycje, które zdobywał modelami OC Formula, Aqua i Taichi. Dzisiaj sprawdzimy jak wypada jeden z najwyżej pozycjonowanych modeli przeznaczonych dla procesorów Intel Alder Lake - ASRock Z690 Taichi. Sprzęt kosztuje około 2700 złotych, więc teoretycznie powinien być bliski ideału...

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina płyt głównych ASRock Taichi zadebiutowała w 2016 roku, natomiast pierwszym sprzedażowym modelem został flagowiec z chipsetem Intel X99, dedykowany platformie HEDT (LGA 2011-3). Kilka miesięcy później producent wprowadził wersję dla mainstreamu w postaci ASRock Z270 Taichi (LGA 1151), konsekwentnie rozwijając high-endową markę do chwili obecnej. Otrzymaliśmy zatem kolejno: Z370, Z390, Z490, Z590 i finalnie recenzowanego dzisiaj Z690. Seria trafiła również na platformy AMD AM4/TR4/TRX4, gdzie w przypadku AM4 dostępne były nawet modele ze słabszymi chipsetami (B550). W swojej długiej historii płyty główne ASRock Taichi otrzymywały warianty Ultimate i XE, natomiast równolegle sprzedawane są również karty graficzne AMD Radeon wykorzystujące to nazewnictwo. Firma dzięki Taichi odniosła spory sukces komercyjny i zaszachowała konkurencję. Jeszcze w marcu 2019 roku, ASRock Z390 Taichi brylował w polecanych zestawach komputerowych (LINK), oferując bardzo dobrą relację ceny do wyposażenia. Niestety, kolejne generacje coraz bardziej odpływały w kierunku krzemowego towaru luksusowego, a wpadki z przegrzewającymi się X570 Taichi sytuacji nie poprawiły.

ASRock Z690 Taichi to najnowsze wcielenie topowej płyty głównej, należącej do serii z długimi tradycjami, dedykowanej Intel Core 12. generacji.

Portfolio układów logiki dla procesorów Intel Alder Lake standardowo obejmuje cztery warianty - H610 / B660 / H670 / Z690 - różniące się zakresem funkcji, ilością dostępnych interfejsów i portów. Oficjalnie tylko Intel Z690 pozwala na podkręcanie poprzez manipulowanie mnożnikiem lub magistralą BCLK, chociaż druga ewentualność częściowo zależy od wyposażenia płyty głównej (wybrane ASUS B660 pozwalają na regulowanie BLCK). Intel odblokował jednak na B660 / H670 możliwość zmiany taktowania pamięci RAM ponad maksimum kontrolera, co znacznie zwiększyło atrakcyjność chipsetów znajdujących się w środku stawki. Żadne ograniczenia nie dotyczą natomiast producentów względem stosowania standardów DDR5/DDR4, dlatego znajdziemy zarówno H610 DDR5, jak również Z690 DDR4. Modele H610 / B600 mają jednak tylko 4 linie DMI 4.0 i pozbawione zostały obsługi RAID, zaś najsłabszy w rodzinie dodatkowo wykastrowano z PCI-Express 4.0, USB 3.2 Gen 2x2 oraz regulacji dzielników RAM. Pozostałe różnice w specyfikacji chipsetów Intel Z690 / H670 / B660 ograniczają się przede wszystkim do ilości poszczególnych linii, portów oraz slotów na kanał, których rozpiska znajduje się poniżej.

Intel H610 Intel B660 Intel H670 Intel Z690 Overclocking CPU Nie Nie Nie Tak Overclocking BCLK Nie Nie Nie Tak Overclocking RAM Nie Tak Tak Tak Kanały pamięci 1 2 2 2 Linie DMI 4.0 4 4 8 8 Linie PCI-E 4.0 0 6 12 12 Linie PCI-E 3.0 8 8 12 16 Porty SATA 3.0 4 4 8 8 Porty USB 2.0 10 12 14 14 USB 3.2 Gen 2x2 0 2 2 4 USB 3.2 Gen 2x1 2 4 4 10 USB 3.2 Gen 1x1 4 6 8 10 Intel RST Tak Tak Tak Tak Intel VMD Tak Tak Tak Tak RAID 0 / 1 / 5 Nie Nie Tak Tak Opcjonalne WiFi 6E Tak Tak Tak Tak Współczynnik TDP 6 W 6 W 6 W 6 W Cena detaliczna 26 USD 29 USD 33 USD 51 USD

ASRock Z690 Taichi jak przystało na płytę główną zajmującą najwyższe miejsce w hierarchii, pomijając kompletnie niszowe ASRock Z690 Aqua, otrzymał bardzo solidne wyposażenie. Producent zadbał o mocarną sekcję zasilania, wydajny system chłodzenia, nienaganną prezencję oraz rozwiązania ułatwiające zabawę overclockerom. Oprócz tego dorzucono także najnowsze moduły odpowiedzialne za łączność bezprzewodową oraz wysokiej jakości układ dźwiękowy. Całość prezentuje się przyzwoicie, chociaż nie nazwałbym ASRock Z690 Taichi modelem mającym jakąkolwiek przewagę nad ASUS ROG Maximus Z690 Hero albo MSI MEG Z690 Unify, kosztującymi podobne pieniądze. Niegdyś opisywana seria wykazywała przewagę nad klasowymi konkurentami, czym zasłużenie zaskarbiła sobie sympatię użytkowników. Warto jeszcze wspomnieć, że producent posiada w ofercie też ASRock Z690 Taichi Razer Edition, stworzony w kooperacji ze znanym dostawcą peryferii. Jednak zmiany względem standardowego Taichi są czysto stylistyczne, ograniczając do wyglądu oraz ulokowania podświetlenia.