ASRock ARC A770 Phantom Gaming 16 GB pojawił się niespodziewanie w jednym ze sklepów internetowych

Karta graficzna Intel ARC A770 16 GB Limited Edition osiągnęła stosunkowo niedawno status End of Life. Choć ciągle jeszcze można znaleźć w Internecie sklepy, które ją oferują, to zapewne zmieni się to już w niedalekiej przyszłości. Nie oznacza to jednak, że najlepsza, jak na razie, karta Intela całkowicie zniknie z rynku. Wiele wskazuje na to, że ASRock przygotowuje się bez specjalnego rozgłosu do wprowadzenia modelu ARC A770 Phantom Gaming z 16 GB VRAM.

W jednym ze sklepów internetowych pojawiła się karta graficzna ASRock ARC A770 Phantom Gaming z 16 GB VRAM. Może to być atrakcyjna oferta w zestawieniu z wariantem wyposażonym w 8 GB.

Tajwańska firma ma już w swojej ofercie kartę graficzną ASRock ARC A770 Phantom Gaming 8 GB. W sklepie Newegg pojawił się jednak identyczny model GPU, ale wyposażony w dwa razy więcej pamięci. Na chwilę obecną karta produktu informuje, że sprzęt został wyprzedany, ale trudno stwierdzić, czy to przygotowania do rzeczywistej premiery układu, czy też dostępna była jedynie niewielka partia produktu. Niezależnie od tego, ten wariant GPU nie ma na razie swojej oficjalnej karty na witrynie producenta, więc dużym znakiem zapytania jest to, czy będzie dostępny w odpowiednio dużej ilości.

Jak już wspomniano, ASRock ARC A770 Phantom Gaming 16 GB to identyczna konstrukcja, jak model z 8 GB. Oznacza to taktowanie rdzenia na poziomie 2200 MHz (100 MHz więcej niż referent). Konstrukcja wykorzystuje pamięć GDDR6, działającą w oparciu o 256-bitową szynę. Do zasilania wymagane są dwa wtyki 8-pin. TDP karty wynosi 225 W, a minimalna zalecana moc zasilacza to 700 W. Do dyspozycji użytkowników oddano trzy złącza DisplayPort 2.0 i jedno HDMI 2.1. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory, a cała konstrukcja wygląda bardzo estetycznie. Według karty produktu w sklepie Newegg, cena układu została ustalona na poziomie 330 dolarów. Wariant z 8 GB oficjalnie kosztuje tam 310 dolarów (300 USD ze specjalną zniżką). Porównując oba układy, oferta wydaje się zatem dosyć atrakcyjna, ale nie wiadomo, jak będzie z rzeczywistą dostępnością modelu z 16 GB VRAM.

