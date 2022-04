Arctic potwierdza kompatybilność obecnych coolerów dla procesorów z nadchodzącym gniazdem AMD AM5

Szwajcarska firma Arctic, która specjalizuje się w układach chłodzenia, wentylatorach oraz pastach termoprzewodzących ogłosiła, że wszystkie coolery i inne rozwiązania chłodzące CPU marki, które kompatybilne są z gniazdem AM4, zadziałają również z nowym gniazdem firmy AMD - AM5. Czerwoni mają wypuścić kolejną generację procesorów Ryzen 7000 pod koniec tego roku, a ponieważ wymiary nowych układów pozostają tożsame z obecną generacją, Arctic już teraz jest w stanie zapewnić swoich klientów o kompatybilności swoich urządzeń. Wśród nich znajduje się chociażby popularny, nagradzany wielokrotnie model chłodzenia cieczą - Arctic Liquid Freezer II. Pełną listę kompatybilnych rozwiązań linkujemy poniżej.

AMD wraz z nową podstawką wreszcie odejdzie od technologii PGA, gdzie CPU wyposażone jest w "nóżki" i przechodzi na rozwiązanie LGA, a więc na piny, które znajdują się w gnieździe. Tym samym całe rozwiązanie na pierwszy rzut oka do złudzenia przypomina sockety znane z płyt głównych dla procesorów od Intela, gdzie dostajemy metalową ramkę, która opuszczana jest dużą boczną dźwignią. Ma to na celu zapewnienie równomiernego nacisku.

Zmianie ulegnie również backplate montowany pod płytą główną. Od teraz otrzymamy nie 4, a 8 otworów. Połowa z nich z rozstawem jak w gnieździe AMD AM4 co zapewni wspomnianą już kompatybilność z obecnymi układami chłodzenia. Druga połowa to "Socket Actuation Mechanism" (SAM), a więc mający zapewnić wyrównanie coolera CPU z gniazdem, a nie tylko płytką backplate. Teoretycznie wydłuża to całą operację, ale w praktyce prawdopodobnie zniweluje szansę na zły montaż chłodzenia i niepełne pokrycie IHS.

Źródło: Arctic