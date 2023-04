Apple ogłosiło, że przyśpiesza działania mające na celu wdrożenie niezależności węglowej. Kluczem mają być gogle AR

Firma z Cupertino coraz bardziej przyśpiesza w realizacji dążeń do spełnienia swojej polityki ekologicznej. Jak twierdzi przedsiębiorstwo w 2023 Apple osiągnie pełną neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W tym celu już do 2025 roku zajdą głębokie zmiany w dostawach takich kluczowych materiałów jak kobalt, cyna, złoto czy tworzywa sztuczne. Cały proces uwydatnić ma technologia rozszerzonej rzeczywistości dla pracowników firm partnerskich.

Apple ogłosiło, że do 2025 roku wszystkie wyprodukowane przez nich baterie, płytki PCB oraz magnesy będą wykorzystywały 100% materiałów z recyklingu. Firma rozpoczęła również wdrażanie systemów rzeczywistości rozszerzonej (AR) dla swoich partnerów zajmujących się recyklingiem.

Apple zapewniło, że do 2025 roku wszystkie wyprodukowane przez nich baterie będą wykorzystywały kobalt pochodzący w 100% z recyklingu. Na chwilę obecną w bateriach producenta znajdziemy 25% pierwiastka z "drugiej ręki". Natomiast w 2021 roku, było to tylko 13%. Stanowisko firmy ma objąć również takie materiały jak magnesy, stosowane między innymi w głośnikach i technologii MagSafe. Producent iPhonów ma również w planach po 2025 roku używanie jedynie pierwiastków ziem rzadkich pochodzących z recyklingu. Warto zauważyć, że Apple już w 2022 roku uzyskiwało takie pierwiastki już w 73% z odzysku, gdzie w 2021 roku stanowiło to jedynie 45%. Należałoby też napisać, że firma angażuje coraz więcej dostawców do współpracy w celu zapewnienia wzrostu dostaw cyny z recyklingu, która na dzień dzisiejszy stanowi jedynie 38% globalnego zużycia przez łańcuchy produkcji.

Apple wprowadził też pewne rozwiązanie mające na celu wyeliminowanie użycia tworzyw sztucznych w swoich opakowaniach. Na tę chwilę zużycie takich materiałów to jedynie 5% całości półproduktów użytych do stworzenia opakowania. Mimo to firma stawia na rozwój alternatywnych włókien dla takich elementów jak folie ekranowe i pianki amortyzacyjne. Dodatkowo już na pudełkach 14 serii iPhonów, najnowszych iPadów i 8 serii Apple Watch wprowadzono druk cyfrowy, eliminując potrzebę stosowania etykiet oraz bardziej ekologiczny lakier do nadruku. Ponoć ta "innowacja" pomogła uniknąć wykorzystania ponad 1100 ton plastiku i wytworzenia 2400 ton dwutlenku węgla. Przedsiębiorstwo nie tylko wyznacza ambitne cele, ale również pokazuje, jak chce im sprostać. Między innymi wykorzystując robota Daisy do demontażu urządzeń Apple. Maszyna potrafi podobno odróżnić poszczególne modele iPhone'a.

Apple szacuje również, że od 2019 roku dzięki recyklingowi wykonanemu przez robota Daisy odzyskano nawet 11 ton kobaltu. Firma donosi również, że taka maszyna potrafi odzyskiwać pierwiastki ziem rzadkich, które są w dużej mierze tracone w tradycyjnych procesach odzyskiwania materiałów z elektroniki. Jednak to nie wszystko, gdyż firma z Cupertino rozpoczęła wdrażanie systemów rzeczywistości rozszerzonej (AR) dla partnerów zajmujących się recyklingiem. Taki system zaopatrzony między innymi w gogle AR, ma skutecznie przyśpieszyć demontaż urządzeń wyświetlając wskazówki wideo bezpośrednio na powierzchni rozbieranego urządzenia. Podsumowując, firmę Apple można nie lubić bądź uwielbiać, jednak nie można jej odmówić pewnej pomysłowości w podejściu do przedsiębiorczej ekologii.

Źródło: Apple