Apple MetalFX Upscaling to rozwiązanie działające na podobnej zasadzie jak NVIDIA DLSS, AMD FSR 2.0 czy Intel XeSS

Podczas tegorocznego wydarzenia Apple WWDC 2022, producent nie omieszkał omówić szeregu nowości z segmentu hardware. Pokazano procesor ARM M2, pierwszy z drugiej generacji układów Apple Silicon, a także nowego laptopa MacBook Air 2022. Nowości zostaną wprowadzone także w systemie macOS Ventura - mowa tutaj głównie o przebudowanym API Metal 3, którego jedną ze składowych będzie technika MetalFX Upscaling.

Podczas tegorocznego WWDC 2022, Apple zaprezentowało technikę MetalFX Upscaling, będącą jednak z fundamentalnych części API Metal 3. Rozwiązanie to działa na podobnej zasadzie jak NVIDIA DLSS, AMD FSR 2.0, Intel XeSS czy temporal super resolution w silniku Unreal Engine 5.

Dzięki API Metal 3 granie na komputerach Apple ma być przyjemniejsze niż dotychczas. Podczas pokazu na WWDC 2022 zaprezentowano przykład Resident Evil Village, który w tym roku otrzyma wersję natywnie obsługującą Metal 3. Jedną z jego głównych funkcji ma być skalowanie, co oznacza że możliwość grania w Full HD otrzymamy już na podstawowym układzie M1, ale już na najmocniejszym M1 Ultra użytkownicy pograją w rozdzielczości 4K. Jedną z fundamentalnych zmian w Metal 3 jest wprowadzenie techniki MetalFX Upscaling.

Jego głównym założeniem jest upscalowanie obrazu z niższej rozdzielczości do wyższej, jednak przy jak najmniejszym spadku jakości finalnego obrazu. Można by zatem powiedzieć, że MetalFX Upscaling jest podobny do tego, co obecnie oferują takie rozwiązania jak NVIDIA DLSS, AMD FSR 2.0, Intel XeSS czy Temporal Super Resolution w silniku Unreal Engine 5. MetalFX Upscaling może zostać wykorzystany na dwa sposoby. Pierwsze to wykorzystanie prostego algorytmu w celu upscalowania rozdzielczości (podobnie jak w FSR 1.0 - spatial upscaling), w drugim developerzy mogą użyć techniki temporal upscalingu (skalowanie czasowe) w połączeniu z antyaliasingiem, która wykorzystuje informacje z wcześniejszych klatek w celu udoskonalenia jakości obrazu w kolejnych, renderowanych już z niższej rozdzielczości.

Finalny efekt w grach będzie zatem uzależniony od tego z jakiej metody upscalingu w ramach MetalFX Upscaling wykorzystają twórcy poszczególnych gier. Metal 3 to jednak nie tylko nowe metody upscalingu obrazu. W ramach nowych bibliotek otrzymamy również obsługę zaawansowanego cieniowania siatki (Mesh Shaders), szybsze wczytywanie danych gier (rozwiązanie zbliżone do Microsoft DirectStorage) oraz obsługę efektów Ray Tracingu takich jak np. ulepszone cieniowanie. Na razie zapowiedziano dwa duże tytuły, wykorzystujące API Metal 3: No Man's Sky oraz Resident Evil Village. Kto wie, może kiedyś komputery Mac będą się również nadawały do grania w nowsze tytuły.

Źródło: WCCFTech, Apple