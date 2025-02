Apple C1 - co wiemy o najnowszym modemie 5G? Producent obiecuje niezwykłą energooszczędność

Pojawienie się iPhone'a 16e to na pewno wielkie wydarzenie dla wszystkich osób czekających na względnie nowoczesnego i niedrogiego iPhone'a (o ile można tak mówić o urządzeniu za 2999 zł), jednak premierę smartfona warto odnotować również ze względu na debiutujący w nim modem Apple C1. To autorska jednostka zdolna do obsługi sieci 5G, której opracowanie zajęło gigantowi z Cupertino kilka długich lat. Co właściwie o niej wiadomo?

Apple nie zdradziło zbyt wiele o swoim autorskim modelem C1, jednak z zapowiedzi producenta wynika, że będzie on niezwykle energooszczędny. Tylko iPhone 16 Plus ma być dłużej działającym iPhonem.

Apple standardowo unikało wielu technicznych zagadnień podczas prezentacji iPhone'a 16e, jednak na dzień dzisiejszy wiemy już co nieco o tajemniczym modemie C1. Wg Johna Srouji, starszego wiceprezesa ds. technologii sprzętowych Apple, jednostka ta produkowana jest masowo przy użyciu procesu 4 nm autorstwa TSMC, jednak sam transceiver (nadajnikoodbiornik) wykonany jest przy użyciu technologii 7 nm od tego samego producenta. Jak pewnie wiecie, nie są to już najnowsze litografie - sam chip Apple A18 zasilający nowego iPhone'a powstał w procesie 3 nm (N3E). Można się jednak domyślać, że gigant chciał w tym przypadku maksymalnie ograniczyć koszty produkcji.

Bardzo obiecująco przedstawia się kwestia energooszczędności nowego modelu. Choć producent nie zdradził pojemności ogniwa omawianego iPhone'a, to jednak w opisie modelu 16e znajdziemy taki fragment: "Niewiarygodna energooszczędność systemu iOS oraz układu scalonego Apple – łącznie z C1, czyli pierwszym zaprojektowanym przez Apple modemem – pozwala oglądać wideo na iPhonie 16e nawet przez 26 godzin". Niezależne testy powiedzą nam jak wiele w tym prawdy, jednak taki wynik zapowiada się znakomicie - wygląda na to, że tylko iPhone 16 Plus będzie dłużej działającym iPhonem z dala od gniazdka (do 27 godzin oglądania wideo). Pod jednym względem nowy modem C1 jednak rozczarowuje. W porównaniu do Snapdragona X75 5G obecnego w "pełnych" iPhone'ach 16, jednostka Apple nie wspiera standardu mmWave, a zatem pełen potencjał sieci 5G będzie tu nieco ograniczony. Można podejrzewać, że producent ponownie chciał ograniczać koszty produkcji, choć możliwy jest też inny czynnik. Smartfon iPhone 16e może być popularny zwłaszcza w krajach rozwijających się, które nie będą w stanie zapewnić swobodnego i łatwego dostępu do 5G. Firma Apple najpewniej uznała więc, że dodanie obsługi mmWave nie jest w tym przypadku warte wysiłku.

