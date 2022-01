Apple, Amazon i Google najbardziej wartościowymi markami 2022 roku. Raport Brand Directory zdradza, co stoi za sukcesem firm?

Brand Directory opublikowało raport wyłaniający dziesięć najsilniejszych marek świata. Według badania trzy pierwsze miejsca należą do Apple, Amazon i Google, co nie jest szczególnym zaskoczeniem. Dalej mamy już Microsoft, Walmart, Samsung, Facebook, Huawei oraz Verizon. Raport nie ogranicza się jedynie do wypunktowania firmy. W dokumencie zawarto również ocenę kondycji i działań poszczególnych przedsiębiorstw w minionym roku. Tym samym dowiadujemy się, że rok 2021 był dla Apple rekordowy. Firma osiągnęła historyczną wycenę wysokości 3 bilionów dolarów. Za połowę sukcesu marki odpowiada sprzedaż smartfonów z linii Apple iPhone, ale istotne okazują się również usługi oraz fakt dbałości o prywatność użytkowników. Jak wygląda sytuacja w przypadku pozostałych firm?

Raport Brand Directory zawierający listę najwyżej wycenianych marek świata zdradza, co stoi za sukcesem poszczególnych przedsiębiorstw, takich jak Apple, Google, Amazon, Microsoft oraz Huawei.

Omówiliśmy już Apple. Zajmijmy się więc Google. Firma opiera swój model biznesowy na reklamach. Początek pandemii był dla niej trudny z uwagi na niepewność partnerów związaną z wydatkami na reklamę. Sytuacja unormowała się, a ludzie zaczęli spędzać więcej czasu w sieci, co spowodowało ożywienie rzeczonego segmentu. Amazon odnotował wzrost dzięki rozwinięciu logistyki. Inwestycje w tym zakresie istotnie się zwiększyły, co przełożyło się na jeszcze efektywniejsze działanie łańcucha dostaw. Mimo że TikTok znalazł się dopiero na 18. miejscu zestawienia, trzeba oddać twórcom to, że aplikacja stała się najszybciej rozwijającą się marką świata. Rewolucyjne podejście do mediów okazało się strzałem w dziesiątkę.

Wzrost wartości Samsunga o 5% w stosunku rok do roku zawdzięczamy produkcji chipów, które w dobie niedoborów są szczególnie pożądanym towarem. Ponadto firma otwiera w Teksasie fabrykę półprzewodników wartą 17 miliardów dolarów. Huawei będący na 8. pozycji odzyskał miejsce w pieszej dziesiątce zestawienia. Ograniczenia związane z sankcjami USA nie pomagały, natomiast przedsiębiorstwo zdecydowało się na zwiększenie poziomu inwestycji w krajowe firmy technologiczne oraz usługi w chmurze. Firma podniosła się, natomiast skutki wojny gospodarczej Chin z USA będą odczuwalne jeszcze długo. Poniżej lista dziesięciu najwyżej wycenionych (przez Brand Directory) marek świata.

Apple Amazon Google Microsoft Walmart Samsung Group Facebook ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) Huawei Verizon

Źródło: GSMArena, Brand Directory