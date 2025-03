Aplikacja Zdjęcia Google ma zaoferować funkcję spowalniania filmów. Gigant wzoruje się na rozwiązaniach Samsunga

W styczniu tego roku Samsung zaprezentował swoje flagowe smartfony Galaxy S24, a wraz z nimi pokazano szereg ciekawych funkcji wchodzących w skład Galaxy AI. Najgłośniej reklamowano automatyczne tłumaczenie rozmów czy szybkie podsumowywanie notatek, jednak na wielu osobach wrażenie zrobiła też funkcja spowalniania nagranego już wideo, gdzie za dodatkowe klatki odpowiada sztuczna inteligencja. Wygląda na to, że lada moment podobne rozwiązanie zostanie zaimplementowane do Zdjęć Google.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy funkcja trafi do pełnej wersji Zdjęć Google. Poza tym wątpliwe jest, by była ona dostępna dla wszystkich użytkowników tej aplikacji.

Popularna aplikacja wyszukiwarkowego giganta niebawem może otrzymać funkcję o nazwie Cinematic Moment. Za jej pomocą będzie można uzyskać fragment nagrania w zwolnionym tempie. Skąd to wiadomo? Jej opis znaleziono w kodzie najnowszej wersji Zdjęć Google w wersji 6.84.0.634885033. Możliwe, że program będzie w stanie przeanalizować cały filmik i automatycznie wybrać stosowny moment, w którym zastosowane zostanie spowolnienie. Ingerencja użytkownika może być zatem w ogóle niepotrzebna.

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie działać to w praktyce, jednak na ten moment nie wiadomo, kiedy funkcja trafi do pełnej wersji aplikacji. Poza tym wątpliwe jest, by była ona dostępna dla wszystkich użytkowników tej aplikacji - najprawdopodobniej wyłączność otrzymają użytkownicy smartfonów Google Pixel, którzy mogą już korzystać m.in. z Magicznego edytora (opartego na sztucznej inteligencji). Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak czekać na kolejne informacje w tej sprawie. Tak czy owak, niniejsza informacja to dowód na to, że mamy złote czasy dla tych, którzy bez wielkiego wysiłku chcą mieć w swoich albumach np. zjawiskowe nagrania z wakacji przypominające hollywoodzkie hity kinowe.

Źródło: Android Authority, Neowin